Microsoft hat seine Absicht bekannt gegeben, PC Game Pass-Titel in Nvidias GeForce Now-Streaming-Dienst zu integrieren, um die Zugänglichkeit von Cloud-Gaming auf einer Reihe von Geräten zu verbessern. Unter der Leitung von Sarah Bond, Head of Xbox Creator Experience, sollen PC Game Pass-Titel auf allen unterstützten Nvidia GeForce Now-Plattformen verfügbar gemacht werden.

Wie Joe Skrebels, Chefredakteur von Xbox Wire, in einem Blog-Beitrag ausführte, können sich GeForce Now-Nutzer darauf freuen, den PC Game Pass-Katalog auf verschiedenen Geräten wie Low-Spec-PCs, Macs, Chromebooks, mobilen Geräten und Fernsehern zu spielen. Es wird erwartet, dass die Einführung in den kommenden Monaten erfolgen wird.

Auch wenn es sich nicht um den gesamten Katalog handelt, wird eine Auswahl von PC-Spielen aus der Bibliothek für das Streaming über den GeForce Now-Dienst verfügbar sein. Diese Partnerschaft stellt eine bedeutende Entwicklung im Bereich des Cloud-Gaming dar, da sie PC Game Pass-Abonnenten den Zugang zu Nvidias hochwertigem Spiele-Streaming-Service und RTX 4080-Leistungsstufen ermöglicht. Basierend auf internen Tests wurde berichtet, dass die RTX 4080-Stufe Microsofts Xbox Cloud Gaming-Angebot sowohl bei der Latenz als auch bei der Gesamtleistung übertrifft.

Neben der Unterstützung des PC Game Pass-Abonnements geht Microsofts Unterstützung für GeForce Now noch einen Schritt weiter: Nvidia hat bereits bestätigt, dass die Unterstützung für den Microsoft Store in naher Zukunft verfügbar sein wird. Die Integration von PC Game Pass-Titeln in GeForce Now steht im Einklang mit der jüngsten Zusammenarbeit der beiden Tech-Giganten, die darauf abzielt, Xbox PC-Spiele für den Streaming-Dienst bereitzustellen.

Anfang dieses Jahres schloss Microsoft ein zehnjähriges Abkommen mit Nvidia, in dessen Rahmen das Unternehmen Xbox-PC-Spiele für GeForce Now lizenzierte. Dieser Schritt ist Teil von Microsofts breiter angelegter Strategie, um regulatorische Bedenken bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard auszuräumen. Wenn der Deal genehmigt wird, wird er auch den Zugang zu Activision Blizzard-Titeln auf der Streaming-Plattform ermöglichen.

Obwohl Microsoft mehrere 10-Jahres-Vereinbarungen mit Cloud-Gaming-Konkurrenten unterzeichnet hat, haben die britischen Regulierungsbehörden Bedenken geäußert und die Übernahme von Activision Blizzard blockiert. Nichtsdestotrotz könnte Microsofts PC Game Pass-Integration mit Nvidias GeForce Now, einem konkurrierenden Cloud-Gaming-Dienst, einen dringend benötigten Impuls liefern, um die Regulierungsbehörden von seinen Absichten zu überzeugen.

