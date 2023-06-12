Microsoft, PC Game Pass oyunlarını Nvidia'nın GeForce Now akış hizmetine entegre ederek çeşitli cihazlarda bulut oyun erişilebilirliğini artırma niyetini duyurdu. Xbox Oluşturucu Deneyimi Başkanı Sarah Bond'un öncülük ettiği plan, PC Game Pass oyunlarını desteklenen tüm Nvidia GeForce Now platformlarında kullanılabilir hale getirecek.

Xbox Wire Baş Editörü Joe Skrebels tarafından bir blog gönderisinde detaylandırıldığı üzere, GeForce Now kullanıcıları PC Game Pass kataloğunu düşük özellikli PC'ler, Mac'ler, Chromebook'lar, mobil cihazlar ve TV'ler gibi çeşitli cihazlarda oynamayı sabırsızlıkla bekleyebilirler. Devreye alma işleminin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi bekleniyor.

Kataloğun tamamı olmasa da, kütüphanedeki PC oyunlarından bir seçki GeForce Now hizmetinde akış için mevcut olacak. Bu ortaklık, PC Game Pass abonelerine Nvidia'nın yüksek kaliteli oyun akışı hizmetine ve RTX 4080 performans seviyelerine erişim sağlayarak bulut oyunları alanında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Dahili testlere dayanarak, RTX 4080 katmanının hem gecikme süresi hem de genel performans açısından Microsoft'un Xbox Bulut Oyun teklifinden daha iyi performans gösterdiği bildirildi.

PC Game Pass aboneliğini desteklemeye ek olarak, Microsoft'un GeForce Now desteği bir adım daha ileri gidiyor; Nvidia daha önce Microsoft Mağazası desteğinin yakın gelecekte sunulacağını doğrulamıştı. PC Game Pass oyunlarının GeForce Now'a entegrasyonu, iki teknoloji devinin Xbox PC oyunlarını akış hizmetine sunmayı amaçlayan yakın tarihli iş birliği ile uyumludur.

Bu yılın başlarında Microsoft, GeForce Now için şirketin Xbox PC oyunlarını lisansladığını gören Nvidia ile on yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu hamle, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili düzenleyici kaygıları ele almaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası. Anlaşma onaylanırsa, akış platformunda Activision Blizzard oyunlarına erişim de sağlayacak.

Microsoft'un bulut oyun rakipleriyle birden fazla 10 yıllık anlaşma imzalamasına rağmen, Birleşik Krallık düzenleyicileri endişelerini dile getirdiler ve Activision Blizzard'ın satın alınmasını engellediler. Bununla birlikte, Microsoft'un PC Game Pass ile rakip bir bulut oyun hizmeti olan Nvidia'nın GeForce Now entegrasyonu, düzenleyicileri niyetleri konusunda ikna etmede çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayabilir.

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