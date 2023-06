A Microsoft anunciou a sua intenção de integrar os títulos do PC Game Pass no serviço de streaming GeForce Now da Nvidia, melhorando a acessibilidade dos jogos na nuvem numa série de dispositivos. Liderado por Sarah Bond, Directora da Xbox Creator Experience, o plano disponibilizará os títulos do PC Game Pass em todas as plataformas Nvidia GeForce Now suportadas.

Conforme detalhado por Joe Skrebels, editor-chefe da Xbox Wire, numa publicação no blogue, os utilizadores do GeForce Now podem esperar jogar o catálogo do PC Game Pass em vários dispositivos, como PCs de baixa especificação, Macs, Chromebooks, dispositivos móveis e televisores. Espera-se que o lançamento ocorra nos próximos meses.

Embora não seja o catálogo completo, uma selecção de jogos para PC da biblioteca estará disponível para streaming no serviço GeForce Now. Esta parceria marca um desenvolvimento significativo no domínio dos jogos em nuvem, concedendo aos subscritores do PC Game Pass acesso ao serviço de streaming de jogos de alta qualidade da Nvidia e aos níveis de desempenho da RTX 4080. Com base em testes internos, foi relatado que o nível RTX 4080 supera a oferta Xbox Cloud Gaming da Microsoft tanto em latência como em desempenho geral.

Para além de suportar a subscrição do PC Game Pass, o apoio da Microsoft ao GeForce Now vai mais longe, com a Nvidia a confirmar anteriormente que o suporte para a Microsoft Store estará disponível num futuro próximo. A integração dos títulos do PC Game Pass no GeForce Now alinha-se com a recente colaboração entre os dois gigantes da tecnologia, uma parceria destinada a fornecer jogos Xbox para PC ao serviço de streaming.

No início deste ano, a Microsoft celebrou um acordo de uma década com a Nvidia, que levou a empresa a licenciar jogos Xbox para PC para o GeForce Now. Esta medida faz parte da estratégia mais alargada da Microsoft para responder às preocupações regulamentares relativas à aquisição da Activision Blizzard. Se for aprovado, o acordo também concederá acesso aos títulos da Activision Blizzard na plataforma de streaming.

Apesar de a Microsoft ter assinado vários acordos de 10 anos com concorrentes de jogos na nuvem, os reguladores britânicos manifestaram preocupações e bloquearam a aquisição da Activision Blizzard. No entanto, a integração do PC Game Pass da Microsoft com o GeForce Now da Nvidia, um serviço de jogos em nuvem concorrente, pode dar um impulso muito necessário para convencer os reguladores das suas intenções.

