Microsoft ha annunciato l'intenzione di integrare i titoli di PC Game Pass nel servizio di streaming GeForce Now di Nvidia, migliorando l'accessibilità al cloud gaming su una serie di dispositivi. Sotto la guida di Sarah Bond, responsabile di Xbox Creator Experience, il piano renderà i titoli di PC Game Pass disponibili su tutte le piattaforme Nvidia GeForce Now supportate.

Come ha spiegato Joe Skrebels, redattore capo di Xbox Wire, in un post sul blog, gli utenti di GeForce Now potranno giocare al catalogo di PC Game Pass su vari dispositivi, come PC con specifiche ridotte, Mac, Chromebook, dispositivi mobili e TV. Il lancio dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Anche se non si tratta del catalogo completo, una selezione di giochi per PC della libreria sarà disponibile per lo streaming sul servizio GeForce Now. Questa partnership segna uno sviluppo significativo nel regno del cloud gaming, garantendo agli abbonati di PC Game Pass l'accesso al servizio di streaming di giochi di alta qualità di Nvidia e alle prestazioni di RTX 4080. Sulla base di test interni, è stato riferito che il livello RTX 4080 supera l'offerta Xbox Cloud Gaming di Microsoft sia in termini di latenza che di prestazioni complessive.

Oltre a supportare l'abbonamento a PC Game Pass, il sostegno di Microsoft a GeForce Now fa un ulteriore passo avanti: Nvidia ha infatti confermato in precedenza che il supporto per il Microsoft Store sarà disponibile nel prossimo futuro. L'integrazione dei titoli di PC Game Pass in GeForce Now si allinea con la recente collaborazione tra i due giganti tecnologici, una partnership finalizzata alla fornitura di giochi per PC Xbox al servizio di streaming.

All'inizio di quest'anno, Microsoft ha stipulato un accordo decennale con Nvidia, che ha visto l'azienda concedere in licenza i giochi per PC Xbox per GeForce Now. Questa mossa fa parte della più ampia strategia di Microsoft per affrontare le preoccupazioni normative relative all'acquisizione di Activision Blizzard. Se approvato, l'accordo garantirà anche l'accesso ai titoli di Activision Blizzard sulla piattaforma di streaming.

Nonostante Microsoft abbia firmato diversi accordi decennali con i concorrenti del cloud gaming, le autorità di regolamentazione del Regno Unito hanno espresso preoccupazioni e bloccato l'acquisizione di Activision Blizzard. Tuttavia, l'integrazione di PC Game Pass di Microsoft con GeForce Now di Nvidia, un servizio di cloud gaming concorrente, potrebbe fornire una spinta necessaria per convincere le autorità di regolamentazione delle sue intenzioni.

