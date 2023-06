Microsoft heeft aangekondigd dat het van plan is om PC Game Pass-titels te integreren in Nvidia's GeForce Now-streamingservice, waardoor de toegankelijkheid van cloudgames op verschillende apparaten wordt verbeterd. Onder leiding van Sarah Bond, hoofd Xbox Creator Experience, zal het plan PC Game Pass-titels beschikbaar maken op alle ondersteunde Nvidia GeForce Now-platforms.

Zoals beschreven door Joe Skrebels, hoofdredacteur van Xbox Wire, in een blogpost, kunnen GeForce Now-gebruikers zich verheugen op het spelen van de PC Game Pass-catalogus op verschillende apparaten, zoals pc's met lage specificaties, Mac's, Chromebooks, mobiele apparaten en tv's. De uitrol zal naar verwachting in de komende maanden plaatsvinden.

Hoewel het niet de volledige catalogus is, zal een selectie van pc-games uit de bibliotheek beschikbaar zijn voor streaming op de GeForce Now-service. Dit partnerschap is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van cloudgaming, omdat PC Game Pass-abonnees toegang krijgen tot Nvidia's hoogwaardige gamestreamingdienst en RTX 4080-prestatieniveaus. Op basis van interne tests is gemeld dat de RTX 4080-tier beter presteert dan Microsofts Xbox Cloud Gaming-aanbod in zowel latentie als algehele prestaties.

Naast de ondersteuning van het PC Game Pass abonnement, gaat de steun van Microsoft voor GeForce Now nog een stap verder, waarbij Nvidia eerder heeft bevestigd dat ondersteuning voor de Microsoft Store in de nabije toekomst beschikbaar zal komen. De integratie van PC Game Pass-titels in GeForce Now sluit aan bij de recente samenwerking tussen de twee techgiganten, een partnerschap gericht op het leveren van Xbox PC-games aan de streamingdienst.

Eerder dit jaar sloot Microsoft een tien jaar durende overeenkomst met Nvidia, waarbij het bedrijf Xbox PC-games in licentie gaf voor GeForce Now. Deze stap maakt deel uit van Microsofts bredere strategie om de bezorgdheid over de overname van Activision Blizzard weg te nemen. Als de deal wordt goedgekeurd, biedt deze ook toegang tot titels van Activision Blizzard op het streamingplatform.

Ondanks dat Microsoft meerdere 10-jarige deals heeft gesloten met concurrenten op het gebied van cloud-gaming, hebben Britse toezichthouders hun zorgen geuit en de overname van Activision Blizzard geblokkeerd. Desondanks kan de integratie van Microsoft's PC Game Pass met Nvidia's GeForce Now, een concurrerende cloudservice voor games, een broodnodige stimulans zijn om de toezichthouders te overtuigen van Microsoft's bedoelingen.

Omdat de vraag naar toegankelijke, krachtige gamingoplossingen blijft stijgen, ondersteunen platformen zoals AppMaster de ontwikkeling van low-code en no-code toepassingen, waardoor het creatieproces van toepassingen wordt gestroomlijnd.