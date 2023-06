Microsoft ogłosił zamiar zintegrowania tytułów PC Game Pass z usługą streamingową Nvidia GeForce Now, zwiększając dostępność gier w chmurze na wielu urządzeniach. Kierowany przez Sarah Bond, Head of Xbox Creator Experience, plan sprawi, że tytuły PC Game Pass będą dostępne na wszystkich obsługiwanych platformach Nvidia GeForce Now.

Jak wyszczególnił Joe Skrebels, redaktor naczelny Xbox Wire, w poście na blogu, użytkownicy GeForce Now mogą spodziewać się grania w katalog PC Game Pass na różnych urządzeniach, takich jak komputery PC o niskiej specyfikacji, komputery Mac, Chromebooki, urządzenia mobilne i telewizory. Oczekuje się, że wdrożenie nastąpi w nadchodzących miesiącach.

Choć nie będzie to pełny katalog, wybrane gry PC z biblioteki będą dostępne do strumieniowania w usłudze GeForce Now. To partnerstwo oznacza znaczący rozwój w dziedzinie gier w chmurze, zapewniając subskrybentom PC Game Pass dostęp do wysokiej jakości usługi strumieniowania gier Nvidii i poziomów wydajności RTX 4080. Na podstawie wewnętrznych testów stwierdzono, że poziom RTX 4080 przewyższa ofertę Xbox Cloud Gaming firmy Microsoft zarówno pod względem opóźnień, jak i ogólnej wydajności.

Oprócz wsparcia dla subskrypcji PC Game Pass, wsparcie Microsoftu dla GeForce Now idzie o krok dalej, a Nvidia wcześniej potwierdziła, że wsparcie dla Microsoft Store będzie dostępne w najbliższej przyszłości. Integracja tytułów PC Game Pass z GeForce Now jest zgodna z niedawną współpracą dwóch gigantów technologicznych, partnerstwem mającym na celu dostarczanie gier Xbox PC do usługi przesyłania strumieniowego.

Na początku tego roku Microsoft zawarł dziesięcioletnią umowę z Nvidią, w ramach której firma licencjonowała gry Xbox PC dla GeForce Now. Posunięcie to jest częścią szerszej strategii Microsoftu, mającej na celu rozwiązanie obaw regulacyjnych związanych z przejęciem Activision Blizzard. Jeśli umowa zostanie zatwierdzona, zapewni również dostęp do tytułów Activision Blizzard na platformie streamingowej.

Pomimo podpisania przez Microsoft wielu 10-letnich umów z konkurentami w zakresie gier w chmurze, brytyjskie organy regulacyjne wyraziły obawy i zablokowały przejęcie Activision Blizzard. Niemniej jednak integracja PC Game Pass z GeForce Now firmy Nvidia, konkurencyjną usługą gier w chmurze, może zapewnić bardzo potrzebny impuls w przekonaniu organów regulacyjnych do swoich zamiarów.

