Microsoft telah mengumumkan niatnya untuk mengintegrasikan judul-judul PC Game Pass pada layanan streaming GeForce Now Nvidia, meningkatkan aksesibilitas cloud gaming di berbagai perangkat. Dipelopori oleh Sarah Bond, Head of Xbox Creator Experience, rencananya game PC Game Pass akan tersedia di semua platform Nvidia GeForce Now yang didukung.

Sebagaimana dirinci oleh Joe Skrebels, Pemimpin Editor Xbox Wire, dalam sebuah posting blog, pengguna GeForce Now dapat menantikan untuk memainkan katalog PC Game Pass di berbagai perangkat, seperti PC spesifikasi rendah, Mac, Chromebook, perangkat seluler, dan TV. Peluncuran diharapkan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

Meskipun bukan katalog lengkap, pilihan game PC dari perpustakaan akan tersedia untuk streaming di layanan GeForce Now. Kemitraan ini menandai perkembangan yang signifikan di ranah cloud gaming, memberikan pelanggan PC Game Pass akses ke layanan streaming game berkualitas tinggi Nvidia dan level performa RTX 4080. Berdasarkan pengujian internal, telah dilaporkan bahwa tingkat RTX 4080 mengungguli penawaran Xbox Cloud Gaming Microsoft dalam latensi dan kinerja keseluruhan.

Selain mendukung langganan PC Game Pass, dukungan Microsoft terhadap GeForce Now melangkah lebih jauh, dengan Nvidia sebelumnya mengonfirmasi bahwa dukungan untuk Microsoft Store akan tersedia dalam waktu dekat. Integrasi judul-judul PC Game Pass ke GeForce Now sejalan dengan kolaborasi kedua raksasa teknologi baru-baru ini, sebuah kemitraan yang bertujuan menghadirkan game Xbox PC ke layanan streaming.

Awal tahun ini, Microsoft menandatangani perjanjian selama satu dekade dengan Nvidia, yang membuat perusahaan tersebut melisensikan game Xbox PC untuk GeForce Now. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Microsoft yang lebih luas untuk mengatasi masalah regulasi terkait akuisisi Activision Blizzard. Jika disetujui, kesepakatan itu juga akan memberikan akses ke judul-judul Activision Blizzard di platform streaming tersebut.

Meskipun Microsoft menandatangani beberapa kesepakatan 10 tahun dengan pesaing cloud gaming, regulator Inggris telah menyatakan keprihatinannya dan memblokir akuisisi Activision Blizzard. Namun demikian, integrasi PC Game Pass Microsoft dengan GeForce Now dari Nvidia, layanan cloud gaming yang bersaing, dapat memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan dalam meyakinkan regulator tentang niatnya.

