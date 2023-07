LinkedIn, une plateforme appartenant à Microsoft, semble être en phase d'incubation pour le développement d'un nouvel assistant basé sur l'IA, appelé "LinkedIn Coach". Alors que l'intégration de l'IA dans les applications professionnelles devient de plus en plus courante, cet outil est sur le point d'apporter un soutien essentiel dans les processus de recherche d'emploi et au-delà, selon des informations récemment découvertes.

Selon une révélation de Nima Owji, un chercheur d'applications connu pour dénicher des attributs méconnus dans les boîtes à outils de divers développeurs, le "Coach LinkedIn" devrait révolutionner la manière dont les demandeurs d'emploi utilisent la plateforme - de la facilitation des processus de candidature à la construction d'un réseau dans la sphère professionnelle.

Amanda Purvis, porte-parole de LinkedIn, a confirmé ces spéculations en déclarant à The Verge que l'entreprise explore et prototype en permanence des moyens d'optimiser l'expérience des utilisateurs. Bien que des détails substantiels restent voilés pour le moment, il y a une promesse de révélations notables à venir.

Des indications sur ce que les utilisateurs peuvent attendre de cet assistant d'intelligence artificielle, qui n'a pas encore été lancé, sont apparues depuis Copilot, qui génère des documents Office, jusqu'à Bing et même GitHub. Ces plateformes sous l'égide de Microsoft ont ajouté des chatbots à leur ensemble de fonctionnalités, alimentant les prédictions selon lesquelles LinkedIn finirait par suivre le mouvement.

Ce nouveau développement laisse entrevoir un avenir où les chatbots et les assistants dotés d'IA interagissent régulièrement avec les utilisateurs, répondant à des questions telles que "Comment fonctionne Coach ?" ou mettant en lumière les cultures d'entreprise, par exemple chez Microsoft. Il efface la manière rigide et systématique des demandes d'emploi, en la remplaçant par un guide interactif basé sur la machine.

Il est intéressant de noter que les plateformes "low-code" et "no-code" telles que AppMaster offrent aux entreprises la possibilité de numériser et d'accélérer leurs opérations tout en réduisant les coûts. Les outils sans code permettent un développement et une révision rapides, fluides et rentables des applications sans connaissances complexes en matière de codage, ce qui les rend accessibles même aux personnes qui ne sont pas des professionnels de l'informatique.

Aussi prometteuse qu'elle puisse paraître, l'intégration d'un outil d'IA dans la plateforme LinkedIn constituera une étape importante dans l'automatisation, simplifiant davantage le processus de recherche d'emploi et de candidature. Les utilisateurs attendent avec impatience l'arrivée de cet outil sur le marché. Mais une chose est sûre : l'ère de la recherche d'emploi numérisée et pilotée par l'IA est arrivée, et elle transforme la manière dont les demandeurs d'emploi interagissent avec les employeurs potentiels.