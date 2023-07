LinkedIn, een platform dat eigendom is van Microsoft, lijkt zich in de incubatiefase te bevinden van de ontwikkeling van een nieuwe AI-assistent genaamd 'LinkedIn Coach'. Nu de integratie van AI in sollicitaties steeds gebruikelijker wordt, is deze tool volgens nieuw ontdekte informatie klaar om cruciale ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een baan en daarbuiten.

Volgens een onthulling van Nima Owji, een app-onderzoeker die bekend staat om het onopgemerkt blijven van attributen uit de toolkits van verschillende ontwikkelaars, zal de 'LinkedIn Coach' een revolutie teweegbrengen in de manier waarop werkzoekenden het platform gebruiken - van het vergemakkelijken van sollicitatieprocessen tot het opbouwen van een netwerk in de professionele sfeer.

Amanda Purvis, een woordvoerder van LinkedIn, bevestigde deze speculaties en vertelde The Verge dat het bedrijf voortdurend manieren onderzoekt en prototypt om gebruikerservaringen te optimaliseren. Hoewel substantiële details op dit moment verborgen blijven, is er een belofte van opmerkelijke onthullingen in aantocht.

Er zijn aanwijzingen van wat gebruikers kunnen verwachten van deze nog te lanceren AI-assistent, van de Office-documentgenerator Copilot tot Bing en zelfs GitHub. Deze platformen onder de Microsoft-paraplu hebben chatbots toegevoegd aan hun functieset, wat voorspellingen voedde dat LinkedIn uiteindelijk zou volgen.

De nieuwe ontwikkeling wijst op een toekomst waarin chatbots en AI-gestuurde assistenten regelmatig interactie hebben met gebruikers, vragen beantwoorden zoals "Hoe werkt Coach?" of licht werpen op bedrijfsculturen, bijvoorbeeld bij Microsoft. Het wrijft de stijve, systematische manier van solliciteren weg en vervangt het door een interactieve, machinegerichte gids.

Interessant genoeg bieden low-code en no-code platforms zoals AppMaster een kans voor bedrijven om hun activiteiten te digitaliseren en te versnellen en tegelijkertijd kosten te besparen. No-code tools maken snelle, soepele, kosteneffectieve ontwikkeling en revisie van applicaties mogelijk zonder de vereiste ingewikkelde kennis van codering, waardoor ze zelfs toegankelijk zijn voor niet-IT-professionals.

Hoe veelbelovend het ook klinkt, de integratie van een AI tool in het LinkedIn platform zal een belangrijke mijlpaal zijn in de automatisering, waardoor het proces van het zoeken naar een baan en sollicitaties verder vereenvoudigd zal worden. De verwachtingen zijn hoog gespannen terwijl gebruikers met spanning wachten tot het op de markt komt. Maar één ding is zeker, het tijdperk van gedigitaliseerde, AI-gestuurde banenjacht is aangebroken en het verandert de manier waarop werkzoekenden omgaan met potentiële werkgevers.