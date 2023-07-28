يبدو أن LinkedIn ، وهي منصة مملوكة لشركة Microsoft ، تعيش في مرحلة الحضانة لتطوير مساعد جديد مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يُدعى "LinkedIn Coach". نظرًا لأن تكامل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الوظائف أصبح أكثر انتشارًا ، فإن هذه الأداة مهيأة لتوفير دعم محوري في عمليات البحث عن الوظائف وما بعدها ، وفقًا للمعلومات المكتشفة حديثًا.

في كشف من نيما أوجي ، باحث تطبيق معروف باكتشاف سمات خفية من مجموعة أدوات مطورين مختلفة ، تم تعيين "LinkedIn Coach" لإحداث ثورة في كيفية استخدام الباحثين عن عمل للمنصة - من تسهيل عمليات تقديم الطلبات إلى بناء شبكة في المجال المهني.

تحققت أماندا بورفيس ، المتحدثة باسم LinkedIn ، من صحة هذه التكهنات ، وأخبرت The Verge أن الشركة تستكشف باستمرار وتضع نماذج أولية للطرق لتحسين تجارب المستخدم. في حين أن التفاصيل الجوهرية لا تزال محجوبة في هذا الوقت ، هناك وعد بإكتشافات ملحوظة وشيكة.

ظهرت مؤشرات حول ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون من مساعد الذكاء الاصطناعي هذا الذي لم يتم إطلاقه بعد من مساعد إنشاء مستندات Office إلى Bing وحتى GitHub. أضافت هذه الأنظمة الأساسية تحت مظلة Microsoft روبوتات المحادثة إلى مجموعة الميزات الخاصة بها ، مما أدى إلى التنبؤات بأن LinkedIn ستحذو حذوها في النهاية.

يشير التطور الجديد إلى مستقبل تتفاعل فيه روبوتات المحادثة والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي بانتظام مع المستخدمين ، والإجابة على استفسارات مثل "كيف يعمل المدرب؟" أو تسليط الضوء على ثقافات الشركات ، على سبيل المثال ، في Microsoft. إنه يزيل الطريقة الصارمة والمنهجية لتطبيقات الوظائف ، ويستبدلها بدليل تفاعلي قائم على الآلة.

ومن المثير للاهتمام أن الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة مثل AppMaster توفر فرصة للشركات لرقمنة عملياتها وتسريعها مع تقليل التكاليف. تتيح الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تطويرًا سريعًا وسلسًا وفعالًا من حيث التكلفة ومراجعة التطبيقات دون المعرفة المعقدة بالشفرات المطلوبة ، مما يوسع من إمكانية الوصول إليها حتى لغير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

على الرغم من أنه يبدو واعدًا ، إلا أن دمج أداة الذكاء الاصطناعي في منصة LinkedIn سيكون علامة فارقة في الأتمتة ، مما يزيد من تبسيط عملية البحث عن الوظائف والتطبيقات. التوقع مرتفع حيث ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر وصوله إلى السوق. ولكن هناك شيء واحد مؤكد ، وهو عصر البحث عن الوظائف الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي ، وهو يغير الطريقة التي يتفاعل بها الباحثون عن عمل مع أصحاب العمل المحتملين.