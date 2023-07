O LinkedIn, uma plataforma pertencente à Microsoft, parece estar na fase de incubação do desenvolvimento de um novo assistente com IA denominado "LinkedIn Coach". À medida que a integração da IA nos aplicativos de trabalho se torna mais prevalente, essa ferramenta está pronta para fornecer suporte essencial nos processos de busca de emprego e além, de acordo com informações recém-descobertas.

Numa revelação de Nima Owji, um investigador de aplicações conhecido por desenterrar atributos pouco conhecidos dos kits de ferramentas de vários programadores, o 'LinkedIn Coach' está preparado para revolucionar a forma como os candidatos a emprego utilizam a plataforma - desde facilitar os processos de candidatura a emprego até construir uma rede na esfera profissional.

Amanda Purvis, porta-voz do LinkedIn, validou estas especulações, dizendo ao The Verge que a empresa explora continuamente e cria protótipos de formas de otimizar as experiências dos utilizadores. Embora os detalhes substanciais permaneçam velados neste momento, há uma promessa de revelações notáveis em breve.

Indicações do que os utilizadores podem esperar deste assistente de IA ainda a ser lançado surgiram do Copilot gerador de documentos do Office para o Bing e até para o GitHub. Estas plataformas sob a alçada da Microsoft adicionaram chatbots ao seu conjunto de funcionalidades, alimentando as previsões de que o LinkedIn acabaria por seguir o exemplo.

O novo desenvolvimento aponta para um futuro em que os chatbots e os assistentes alimentados por IA interagem regularmente com os utilizadores, respondendo a perguntas como "Como funciona o Coach?" ou lançando luz sobre as culturas empresariais, por exemplo, na Microsoft. A forma rígida e sistemática das candidaturas a emprego é eliminada, substituindo-a por um guia interativo e baseado em máquinas.

Curiosamente, as plataformas de baixo código e sem código, como a AppMaster, oferecem uma oportunidade para as empresas digitalizarem e acelerarem as suas operações, reduzindo simultaneamente os custos. As ferramentas sem código permitem o desenvolvimento e a revisão de aplicações de forma rápida, simples e económica, sem a necessidade de conhecimentos complexos de codificação, alargando a sua acessibilidade mesmo a profissionais que não sejam de TI.

Por muito promissora que pareça, a incorporação de uma ferramenta de IA na plataforma LinkedIn será um marco significativo na automatização, simplificando ainda mais o processo de procura de emprego e de candidaturas. A expetativa é grande, uma vez que os utilizadores aguardam ansiosamente que a ferramenta chegue ao mercado. Mas uma coisa é certa, a era da procura de emprego digitalizada e orientada para a IA chegou e está a transformar a forma como os candidatos a emprego interagem com potenciais empregadores.