LinkedIn, платформа, принадлежащая Microsoft, похоже, находится на стадии разработки нового помощника с искусственным интеллектом под названием "LinkedIn Coach". По мере того как интеграция искусственного интеллекта в приложения для поиска работы становится все более распространенной, этот инструмент, согласно недавно полученной информации, будет оказывать ключевую поддержку в процессе поиска работы и не только.

По словам Нимы Оуджи (Nima Owji), исследователя приложений, известного тем, что он обнаруживает скрытые от посторонних глаз атрибуты в наборах инструментов различных разработчиков, "LinkedIn Coach" должен произвести революцию в использовании платформы соискателями - от облегчения процесса подачи заявки на работу до создания сети в профессиональной сфере.

Аманда Пурвис (Amanda Purvis), представитель LinkedIn, подтвердила эти предположения, сообщив изданию The Verge, что компания постоянно изучает и разрабатывает прототипы для оптимизации пользовательского опыта. Несмотря на то, что существенные детали пока остаются завуалированными, есть основания полагать, что в ближайшее время будут сделаны значительные открытия.

Указания на то, что пользователи могут ожидать от этого пока еще не запущенного помощника с искусственным интеллектом, появились начиная с Copilot, генерирующего документы Office, и заканчивая Bing и даже GitHub. Эти платформы под зонтиком Microsoft добавили чат-боты в свой набор функций, что дало основания для прогнозов о том, что LinkedIn в конечном итоге последует их примеру.

Новые разработки указывают на будущее, в котором чат-боты и помощники на базе искусственного интеллекта будут регулярно взаимодействовать с пользователями, отвечая на вопросы типа "Как работает тренер?" или проливая свет на корпоративную культуру, например, в Microsoft. Это стирает жесткую, систематическую манеру подачи заявок на работу, заменяя ее интерактивным, машинным руководством.

Интересно, что no-code/low-code платформы, такие как AppMaster, предоставляют предприятиям возможность оцифровать и ускорить свою деятельность, сократив при этом расходы. No-code инструменты позволяют быстро, плавно и с минимальными затратами разрабатывать и дорабатывать приложения, не требуя сложных знаний в области кодирования, что расширяет их доступность даже для не ИТ-специалистов.

Как бы многообещающе это ни звучало, внедрение инструмента искусственного интеллекта в платформу LinkedIn станет значительной вехой в автоматизации, еще более упростив процесс поиска работы и подачи заявок. Пользователи с нетерпением ждут появления этого инструмента на рынке. Но одно можно сказать точно: эра оцифрованного поиска работы с использованием искусственного интеллекта наступила, и она меняет способы взаимодействия соискателей с потенциальными работодателями.