LinkedIn, platforma należąca do Microsoftu, wydaje się być w fazie inkubacji rozwoju nowego asystenta opartego na sztucznej inteligencji o nazwie "LinkedIn Coach". Zgodnie z nowo odkrytymi informacjami, w miarę jak integracja sztucznej inteligencji w aplikacjach o pracę staje się coraz bardziej powszechna, narzędzie to ma zapewnić kluczowe wsparcie w procesach poszukiwania pracy i nie tylko.

Według rewelacji Nimy Owji, badacza aplikacji znanego z odkrywania ukrytych atrybutów z różnych zestawów narzędzi deweloperów, "LinkedIn Coach" ma zrewolucjonizować sposób, w jaki osoby poszukujące pracy korzystają z platformy - od ułatwiania procesów ubiegania się o pracę po budowanie sieci w sferze zawodowej.

Amanda Purvis, rzeczniczka LinkedIn, potwierdziła te spekulacje, mówiąc The Verge, że firma nieustannie bada i prototypuje sposoby optymalizacji doświadczeń użytkowników. Podczas gdy istotne szczegóły pozostają obecnie zawoalowane, istnieje obietnica nadchodzących znaczących rewelacji.

Wskazówki dotyczące tego, czego użytkownicy mogą oczekiwać od tego jeszcze nie uruchomionego asystenta AI, pojawiły się od generującego dokumenty Office Copilota po Bing, a nawet GitHub. Te platformy pod parasolem Microsoftu dodały chatboty do swojego zestawu funkcji, podsycając przewidywania, że LinkedIn w końcu pójdzie w ich ślady.

Nowy rozwój wskazuje na przyszłość, w której chatboty i asystenci napędzani sztuczną inteligencją regularnie wchodzą w interakcje z użytkownikami, odpowiadając na pytania takie jak "Jak działa Coach?" lub rzucając światło na kulturę korporacyjną, na przykład w Microsoft. Niweluje to sztywny, systematyczny sposób składania podań o pracę, zastępując go interaktywnym, opartym na maszynach przewodnikiem.

Co ciekawe, platformy low-code i no-code, takie jak AppMaster, dają firmom możliwość cyfryzacji i przyspieszenia operacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Narzędzia no-code umożliwiają szybkie, płynne i opłacalne tworzenie i modyfikowanie aplikacji bez konieczności posiadania skomplikowanej wiedzy na temat kodowania, co zwiększa ich dostępność nawet dla osób niebędących specjalistami w dziedzinie IT.

Choć brzmi to obiecująco, włączenie narzędzia AI do platformy LinkedIn będzie znaczącym kamieniem milowym w automatyzacji, jeszcze bardziej upraszczając proces poszukiwania pracy i aplikacji. Oczekiwania są wysokie, ponieważ użytkownicy z niecierpliwością czekają na jego pojawienie się na rynku. Ale jedno jest pewne, era zdigitalizowanego, opartego na sztucznej inteligencji poszukiwania pracy nadeszła i zmienia sposób interakcji osób poszukujących pracy z potencjalnymi pracodawcami.