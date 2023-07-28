微软旗下平台 LinkedIn 似乎正处于开发一款名为 "LinkedIn Coach "的新型人工智能助手的孵化阶段。根据最新发现的信息，随着人工智能在求职应用中的整合越来越普遍，这一工具有望在求职过程及其他方面提供关键支持。

尼玛-欧吉（Nima Owji）是一位应用程序研究员，以从各种开发人员的工具包中发掘不为人知的属性而闻名。他透露，"LinkedIn Coach "将彻底改变求职者使用该平台的方式--从促进求职申请流程到在专业领域建立网络。

LinkedIn 发言人阿曼达-珀维斯（Amanda Purvis）证实了这些猜测，她告诉 The Verge，公司一直在探索优化用户体验的方法和原型。虽然目前大量细节仍未公布，但有望揭示一些值得关注的信息。

从 Office 文档生成器 Copilot 到必应，甚至 GitHub，都有迹象表明用户可以从这个尚未推出的人工智能助手中获得什么。微软旗下的这些平台都已将聊天机器人添加到了自己的功能集中，这让人们预测 LinkedIn 最终也会效仿。

这一新发展预示着，在未来，聊天机器人和人工智能助手将定期与用户互动，回答诸如 "教练是如何工作的 "之类的问题，或者揭示微软等公司的企业文化。它摒弃了求职申请中生硬、系统化的方式，取而代之的是基于机器的交互式指南。

有趣的是，低代码和无代码平台（如AppMaster ）为企业提供了数字化和加快运营的机会，同时降低了成本。无代码工具可以快速、流畅、经济高效地开发和修改应用程序，无需复杂的编码知识，即使是非信息技术专业人员也可以使用。

尽管听起来很有希望，但将人工智能工具纳入 LinkedIn 平台将是自动化领域的一个重要里程碑，将进一步简化求职和申请流程。用户翘首以盼，期待它的上市。但有一点可以肯定，由人工智能驱动的数字化求职时代已经到来，它正在改变求职者与潜在雇主互动的方式。