Microsoft'un sahibi olduğu bir platform olan LinkedIn, 'LinkedIn Coach' adlı yapay zeka özellikli yeni bir asistan geliştirmenin kuluçka aşamasında gibi görünüyor. Yapay zekanın iş başvurularına entegrasyonu daha yaygın hale geldikçe, yeni keşfedilen bilgilere göre bu araç, iş arama süreçlerinde ve ötesinde çok önemli bir destek sağlamaya hazırlanıyor.

Çeşitli geliştiricilerin araç setlerinden gizli nitelikleri ortaya çıkarmasıyla tanınan bir uygulama araştırmacısı olan Nima Owji'nin açıklamalarına göre, 'LinkedIn Koçu', iş başvuru süreçlerini kolaylaştırmaktan bir ağ oluşturmaya kadar iş arayanların platformu kullanma biçiminde devrim yaratacak. profesyonel alanda.

LinkedIn sözcüsü Amanda Purvis, The Verge'e şirketin sürekli olarak kullanıcı deneyimlerini optimize etmenin yollarını araştırdığını ve prototipler oluşturduğunu söyleyerek bu spekülasyonları doğruladı. Şu anda önemli ayrıntılar örtülü kalsa da, yakında kayda değer açıklamaların geleceğine dair bir vaat var.

Kullanıcıların henüz piyasaya sürülmemiş olan bu yapay zeka asistanından neler bekleyebileceklerine dair göstergeler, Office belge oluşturan Copilot'tan Bing'e ve hatta GitHub'a kadar ortaya çıktı. Microsoft şemsiyesi altındaki bu platformlar, özellik setlerine sohbet botları ekleyerek, LinkedIn'in eninde sonunda aynı şeyi yapacağına dair tahminleri körükledi.

Yeni gelişme, sohbet robotlarının ve yapay zeka destekli asistanların kullanıcılarla düzenli olarak etkileşimde bulunduğu ve 'Koç nasıl çalışır?' gibi soruları yanıtladığı bir geleceğe işaret ediyor. veya örneğin Microsoft'ta kurumsal kültürlere ışık tutmak. İş başvurularının katı, sistematik tarzını ortadan kaldırıyor ve onun yerine etkileşimli, makine tabanlı bir kılavuz getiriyor.

İlginç bir şekilde, AppMaster gibi düşük kodlu ve kodsuz platformlar, işletmelere maliyetleri düşürürken operasyonlarını dijitalleştirme ve hızlandırma fırsatı sunuyor. Kodlama gerektirmeyen araçlar, karmaşık kodlama bilgisi gerektirmeden uygulamaların hızlı, sorunsuz, uygun maliyetli geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine olanak tanıyarak, erişilebilirliklerini BT uzmanı olmayan profesyoneller için bile genişletir.

Kulağa umut verici gelse de, bir yapay zeka aracının LinkedIn platformuna dahil edilmesi otomasyonda önemli bir kilometre taşı olacak ve iş arama ve başvuru sürecini daha da basitleştirecek. Kullanıcılar hevesle piyasaya çıkmasını bekledikleri için beklenti yüksektir. Ancak kesin olan bir şey var ki, dijitalleştirilmiş, yapay zeka güdümlü iş arama çağı burada ve iş arayanların potansiyel işverenlerle etkileşim biçimini değiştiriyor.