Le Copilot de Microsoft permet aux utilisateurs de composer des morceaux de musique

Dans une ère passionnante d'avancées technologiques, le chatbot piloté par l'IA de Microsoft appelé Copilot a fait un pas en avant en s'intégrant à l'application musicale GenAI, Suno. Ce partenariat stratégique permet aux utilisateurs d'explorer la composition musicale, simplement en fournissant des invites à Copilot - traduisant leurs idées musicales en chansons à part entière comprenant des paroles, des instrumentaux et des voix chantées harmonieuses.

Le lancement a été annoncé via un article sur le blog officiel de Microsoft Bing, qui soulignait leur optimisme quant à l'intégration catalysant une nouvelle vague de créativité et de plaisir, tout en faisant de la composition de chansons une possibilité pour tous. L'accès à cette fonctionnalité a été déployé par la communauté, avec un afflux continu d'utilisateurs attendu dans les semaines suivantes.

Les utilisateurs peuvent accéder à cette intégration passionnante en se connectant à leur compte Microsoft sur Copilot.Microsoft.com via le navigateur Microsoft Edge. Une fois connecté, activer le plug-in Suno ou cliquer sur le logo Suno lance le voyage de création musicale.

Dans un domaine technologique en évolution rapide, les géants technologiques et les startups en herbe déploient des efforts concertés pour s’adonner à la technologie de création musicale propulsée par GenAI. Des exemples de tels efforts comprennent les collaborations entre le laboratoire d'IA de Google DeepMind et YouTube pour introduire Lyria - un modèle GenAI pour la musique - et Dream Track, un outil unique pour créer des morceaux d'IA intégrés dans YouTube Shorts. De même, Meta a également présenté de nombreuses expériences artificielles liées à la musique générée par l'IA.

Même si la musique générée par l’IA gagne en popularité, des plateformes comme Stability AI et Riffusion ont mis au point leurs propres plateformes et applications pour faciliter la création de chansons et d’effets, basés sur des invites. Il convient de noter que de nombreuses plates-formes, similaires à la plate-forme no-code AppMaster, proposent des solutions créatives aux besoins technologiques, permettant aux utilisateurs de générer des résultats de haute qualité sans connaissances approfondies en programmation.

Aussi prometteuse que puisse paraître cette voie basée sur l’IA, elle se heurte à des questions éthiques et juridiques qui restent non résolues. Les algorithmes d'IA destinés à créer des morceaux de musique « apprennent » efficacement à partir de collections préexistantes, démontrant des effets similaires avec lesquels tous les artistes ou utilisateurs de GenAI ne sont pas en paix - en particulier dans les situations où les artistes n'ont pas volontairement consenti à ce que l'IA apprenne de leur musique et ont reçu aucune récompense financière.

Au milieu de ces problèmes initiaux, le responsable audio GenAI de Stability AI aurait démissionné en invoquant des allégations selon lesquelles des « créateurs étaient exploités » par GenAI. De plus, les célèbres Grammy Awards ont interdit la nomination aux chansons entièrement produites par l’IA, soulignant le malaise généralisé à l’égard de la musique générée par l’IA.

Plusieurs entreprises GenAI affirment que le principe de « l'utilisation équitable » les dispense de rémunérer les artistes, malgré la nature protégée par le droit d'auteur de leur travail. L’étendue juridique largement inexplorée invite néanmoins à des débats et à des défis potentiels.

L'énigme de la bande sonore de l'IA se complique car Suno s'abstient de révéler la source de ses données de formation en IA sur son site Web. La plate-forme n'empêche pas non plus les utilisateurs de demander des choses comme « composer de la musique dans le style de [artiste] », contrairement aux autres outils musicaux GenAI. Bien que Suno évite de bloquer certaines invites, il affirme également que ses modèles ne reconnaissent pas les noms des artistes et interdisent le téléchargement des paroles de chansons existantes pour créer des reprises.

Considérant l’ambiguïté actuelle autour de la musique générée par l’IA, les morceaux faits maison qui utilisent GenAI pour imiter des sons familiers qui peuvent passer pour authentiques gagnent du terrain. Les labels de musique, invoquant des préoccupations en matière de droits de propriété intellectuelle, ont rapidement décidé de signaler ces morceaux à leurs partenaires de streaming – et ont pour la plupart goûté à la victoire. Les créateurs d’outils GenAI, en revanche, ont déplacé leur base vers des méthodes plus délicates et discrètes.