Microsoft Copilot позволяет пользователям сочинять музыкальные мелодии

В захватывающую эпоху технологического прогресса чат-бот Microsoft под названием Copilot, управляемый искусственным интеллектом, сделал шаг вперед благодаря интеграции с музыкальным приложением GenAI Suno. Это стратегическое партнерство позволяет пользователям изучать музыкальную композицию, просто предоставляя подсказки Copilot, воплощая свои музыкальные идеи в полноценные песни, включающие тексты, инструментальные партии и гармоничные певческие голоса.

О запуске было объявлено в сообщении в официальном блоге Microsoft Bing, в котором подчеркивался оптимизм по поводу интеграции, которая станет катализатором новой волны творчества и веселья, а также сделает сочинение песен возможностью для каждого. Доступ к этой функции был предоставлен сообществу, и в ближайшие недели ожидается постоянный приток пользователей.

Пользователи могут получить доступ к этой захватывающей интеграции, войдя в свою учетную запись Microsoft на Copilot.Microsoft.com через браузер Microsoft Edge. После входа в систему включение плагина Suno или нажатие на логотип Suno запускает путешествие по созданию музыки.

На быстро развивающейся технологической арене как технологические гиганты, так и многообещающие стартапы прилагают согласованные усилия, чтобы заняться технологиями создания музыки на основе GenAI. Примерами таких усилий являются сотрудничество между лабораторией искусственного интеллекта Google DeepMind и YouTube по представлению Lyria — модели GenAI для музыки — и Dream Track, уникального инструмента для создания мелодий искусственного интеллекта, встроенных в YouTube Shorts. Точно так же Meta также продемонстрировала многочисленные искусственные эксперименты, связанные с музыкой, генерируемой искусственным интеллектом.

Несмотря на то, что музыка, генерируемая искусственным интеллектом, набирает популярность, такие платформы, как Stability AI и Riffusion, разработали свои собственные платформы и приложения, упрощающие создание песен и эффектов на основе подсказок. Примечательно, что многие платформы, подобные платформе AppMaster no-code, предлагают творческие решения технологических потребностей, позволяя пользователям генерировать высококачественный результат без обширных знаний в области программирования.

Каким бы многообещающим ни казалось это направление, основанное на искусственном интеллекте, оно связано с этическими и юридическими вопросами, которые остаются нерешенными. Алгоритмы ИИ, предназначенные для создания музыкальных треков, эффективно «обучаются» на уже существующих коллекциях, демонстрируя аналогичные эффекты, с которыми не все артисты или пользователи GenAI согласны — особенно в ситуациях, когда артисты не согласились добровольно на обучение ИИ на их музыке и получили никакого финансового вознаграждения.

На фоне этих проблем с прорезыванием зубов руководитель отдела звука GenAI Stability AI предположительно подал в отставку, сославшись на заявления о том, что GenAI «эксплуатирует создателей». Кроме того, знаменитая премия «Грэмми» запретила песням, полностью созданным искусственным интеллектом, участвовать в номинациях на награды, подчеркнув широко распространенный дискомфорт по отношению к музыке, созданной искусственным интеллектом.

Некоторые предприятия GenAI утверждают, что принцип «справедливого использования» освобождает их от выплаты компенсации художникам, несмотря на то, что их работа защищена авторским правом. Тем не менее, в значительной степени неизведанные правовые просторы вызывают дискуссии и потенциальные проблемы.

Загадка саундтрека к искусственному интеллекту усложняется, поскольку Suno воздерживается от раскрытия источника данных для обучения искусственного интеллекта на своем веб-сайте. Платформа также не запрещает пользователям предлагать такие вещи, как «сочинение музыки в стиле [исполнителя]», в отличие от других музыкальных инструментов GenAI. Хотя Suno не желает блокировать определенные запросы, она также утверждает, что ее модели не распознают имена исполнителей и запрещают загрузку текстов существующих песен для создания каверов.

Учитывая нынешнюю двусмысленность вокруг музыки, генерируемой искусственным интеллектом, самодельные треки, в которых GenAI используется для имитации знакомых звуков, которые могут выдать за подлинные, набирают обороты. Музыкальные лейблы, ссылаясь на опасения по поводу прав интеллектуальной собственности, быстро начали сообщать об этих треках своим партнерам по потоковому вещанию - и в большинстве случаев ощутили победу. С другой стороны, создатели инструментов GenAI перешли на более хитрые и незаметные методы.