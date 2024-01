Copilot da Microsoft capacita usuários a compor melodias musicais

Em uma era emocionante de avanço tecnológico, o chatbot baseado em IA da Microsoft, chamado Copilot, deu um salto ao se integrar ao aplicativo de música GenAI, Suno. Esta parceria estratégica permite que os usuários explorem a composição musical, simplesmente fornecendo instruções ao Copilot - traduzindo suas ideias musicais em canções completas, incluindo letras, instrumentais e vozes cantadas harmoniosas.

O lançamento foi anunciado através de um post no blog oficial do Microsoft Bing, que destacou o otimismo sobre a integração catalisando uma nova onda de criatividade e diversão, ao mesmo tempo que torna a composição de músicas uma possibilidade para todos. O acesso a esse recurso foi implementado pela comunidade, com um fluxo contínuo de usuários esperado nas próximas semanas.

Os usuários podem acessar essa integração interessante fazendo login em sua conta da Microsoft em Copilot.Microsoft.com por meio do navegador Microsoft Edge. Uma vez logado, ativar o plug-in Suno ou clicar no logotipo Suno inicia a jornada de criação musical.

Na arena tecnológica em rápida evolução, tanto os gigantes tecnológicos como as startups emergentes estão a fazer esforços concertados para se entregarem à tecnologia de criação musical impulsionada pela GenAI. Exemplos de tais esforços incluem colaborações entre o laboratório de IA do Google DeepMind e o YouTube para apresentar Lyria – um modelo GenAI para música – e Dream Track, uma ferramenta exclusiva para criar músicas de IA incorporadas em Shorts do YouTube. Da mesma forma, Meta também apresentou vários experimentos artificiais relacionados à música gerada por IA.

Mesmo com a popularidade da música gerada por IA, plataformas como Stability AI e Riffusion criaram suas próprias plataformas e aplicativos para facilitar a criação de músicas e efeitos, com base em prompts. Vale ressaltar que muitas plataformas, semelhantes à plataforma no-code AppMaster, oferecem soluções criativas para necessidades tecnológicas, permitindo aos usuários gerar resultados de alta qualidade sem amplo conhecimento de programação.

Por mais promissora que pareça esta via potenciada pela IA, está enredada em questões éticas e legais que permanecem por resolver. Os algoritmos de IA direcionados para criar faixas musicais “aprendem” efetivamente com coleções pré-existentes, demonstrando efeitos semelhantes com os quais nem todos os artistas ou usuários do GenAI estão satisfeitos - particularmente situações em que os artistas não consentiram voluntariamente com o aprendizado da IA ​​a partir de suas músicas e receberam nenhuma recompensa financeira.

Em meio a esses problemas iniciais, o líder de áudio da GenAI da Stability AI supostamente renunciou, citando alegações de “criadores sendo explorados” pela GenAI. Além disso, os célebres Grammy Awards proibiram a indicação de músicas totalmente produzidas por IA, sublinhando o desconforto predominante em relação à música gerada por IA.

Várias empresas GenAI argumentam que o princípio do “uso justo” as isenta de compensar artistas, apesar da natureza protegida por direitos autorais de seu trabalho. A extensão jurídica amplamente inexplorada, no entanto, convida a debates e potenciais desafios.

O enigma da trilha sonora de IA fica mais complicado à medida que Suno se abstém de revelar a fonte de seus dados de treinamento de IA em seu site. A plataforma também não impede que os usuários solicitem coisas como ‘compor música no estilo de [artista]’, ao contrário de outras ferramentas musicais GenAI. Embora a Suno afirme bloquear certas solicitações, ela também afirma que seus modelos não reconhecem os nomes dos artistas e proíbem o upload de letras de músicas existentes para criar covers.

Contemplando a ambigüidade atual em torno da música gerada por IA, faixas caseiras que empregam GenAI para imitar sons familiares que podem passar por genuínos estão ganhando força. As gravadoras musicais, citando preocupações com os direitos de propriedade intelectual, agiram rapidamente para sinalizar essas faixas para seus parceiros de streaming - e principalmente saborearam a vitória. Os criadores de ferramentas GenAI, por outro lado, mudaram sua base para métodos mais complicados e desconhecidos.