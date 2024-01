Copilot của Microsoft trao quyền cho người dùng soạn nhạc

Trong kỷ nguyên tiến bộ công nghệ đầy thú vị, chatbot dựa trên AI của Microsoft có tên Copilot đã có bước nhảy vọt khi tích hợp với ứng dụng âm nhạc GenAI, Suno. Mối quan hệ hợp tác chiến lược này cho phép người dùng khám phá sáng tác âm nhạc chỉ bằng cách cung cấp lời nhắc cho Copilot - chuyển ý tưởng âm nhạc của họ thành các bài hát hoàn chỉnh bao gồm lời bài hát, nhạc cụ và giọng hát hài hòa.

Việc ra mắt được công bố thông qua một bài đăng trên blog chính thức của Microsoft Bing, trong đó nêu bật sự lạc quan của họ về việc tích hợp sẽ xúc tác một làn sóng sáng tạo và vui nhộn mới, đồng thời giúp mọi người có thể sáng tác bài hát. Quyền truy cập vào tính năng này đã được cộng đồng triển khai, với lượng người dùng liên tục được mong đợi trong những tuần tiếp theo.

Người dùng có thể truy cập sự tích hợp thú vị này bằng cách đăng nhập vào tài khoản Microsoft của họ trên Copilot.Microsoft.com thông qua trình duyệt Microsoft Edge. Sau khi đăng nhập, việc bật plugin Suno hoặc nhấp vào biểu tượng Suno sẽ bắt đầu hành trình tạo nhạc.

Trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh chóng, cả những gã khổng lồ về công nghệ và các công ty khởi nghiệp mới chớm nở đều đang nỗ lực phối hợp để tận hưởng công nghệ sáng tạo âm nhạc do GenAI hỗ trợ. Ví dụ về những nỗ lực như vậy bao gồm sự hợp tác giữa phòng thí nghiệm AI DeepMind của Google và YouTube để giới thiệu Lyria - một mô hình GenAI cho âm nhạc - và Dream Track, một công cụ độc đáo để tạo các giai điệu AI được nhúng trong YouTube Shorts. Tương tự, Meta cũng đã trình diễn nhiều thử nghiệm nhân tạo liên quan đến âm nhạc do AI tạo ra.

Ngay cả khi âm nhạc do AI tạo ra ngày càng phổ biến, các nền tảng như Stability AI và Riffusion đã đưa ra nền tảng và ứng dụng của riêng họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo bài hát và hiệu ứng dựa trên lời nhắc. Đáng chú ý là nhiều nền tảng, tương tự như nền tảng no-code AppMaster, đang cung cấp các giải pháp sáng tạo cho nhu cầu công nghệ, cho phép người dùng tạo đầu ra chất lượng cao mà không cần kiến ​​thức lập trình sâu rộng.

Mặc dù đầy hứa hẹn khi con đường được hỗ trợ bởi AI này xuất hiện nhưng nó lại ẩn chứa những câu hỏi về đạo đức và pháp lý vẫn chưa được giải quyết. Các thuật toán AI nhằm tạo ra các bản nhạc “học” một cách hiệu quả từ các bộ sưu tập có sẵn, thể hiện những hiệu ứng tương tự mà không phải tất cả nghệ sĩ hoặc người dùng GenAI đều cảm thấy hài lòng - đặc biệt là những tình huống mà các nghệ sĩ chưa sẵn sàng đồng ý cho AI học từ âm nhạc của họ và đã nhận được không có sự đền bù tài chính.

Giữa những rắc rối ban đầu này, trưởng nhóm âm thanh GenAI của Stability AI được cho là đã từ chức với lý do cho rằng 'những người sáng tạo đang bị GenAI lợi dụng'. Ngoài ra, Giải Grammy nổi tiếng đã cấm các bài hát do AI sản xuất hoàn toàn khỏi đề cử giải thưởng, điều này nhấn mạnh sự khó chịu phổ biến đối với âm nhạc do AI tạo ra.

Một số doanh nghiệp GenAI lập luận rằng nguyên tắc 'sử dụng hợp pháp' giúp họ không phải trả thù lao cho các nghệ sĩ, bất chấp tính chất bản quyền của tác phẩm của họ. Tuy nhiên, phạm vi pháp lý phần lớn chưa được khám phá sẽ gây ra các cuộc tranh luận và thách thức tiềm ẩn.

Bí ẩn về nhạc nền AI trở nên phức tạp hơn khi Suno từ chối tiết lộ nguồn dữ liệu đào tạo AI trên trang web của mình. Nền tảng này cũng không hạn chế người dùng nhắc nhở những việc như “sáng tác nhạc theo phong cách của [nghệ sĩ]”, không giống như các công cụ âm nhạc GenAI khác. Mặc dù Suno không muốn chặn một số lời nhắc nhất định nhưng họ cũng tuyên bố rằng người mẫu của họ không nhận ra tên nghệ sĩ và họ cấm tải lên lời bài hát của các bài hát hiện có để tạo bản cover.

Xem xét sự mơ hồ hiện nay xung quanh âm nhạc do AI tạo ra, các bản nhạc tự chế sử dụng GenAI để bắt chước những âm thanh quen thuộc có thể được coi là chân thực, đang thu hút được sự chú ý. Các hãng âm nhạc, với lý do lo ngại về Quyền sở hữu trí tuệ, đã nhanh chóng chuyển sang gắn cờ các bản nhạc này cho các đối tác phát trực tuyến của họ - và gần như đã nếm mùi chiến thắng. Mặt khác, những người sáng tạo công cụ GenAI đã chuyển cơ sở của họ sang các phương pháp phức tạp hơn, không được giám sát.