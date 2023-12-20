يعمل برنامج Copilot من Microsoft على تمكين المستخدمين من تأليف نغمات موسيقية

في عصر مثير من التقدم التكنولوجي، حقق برنامج الدردشة الآلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Microsoft والمسمى Copilot قفزة إلى الأمام من خلال التكامل مع تطبيق الموسيقى GenAI، Suno. تتيح هذه الشراكة الإستراتيجية للمستخدمين استكشاف التأليف الموسيقي، فقط من خلال تقديم مطالبات إلى Copilot - لترجمة أفكارهم الموسيقية إلى أغانٍ كاملة تتضمن كلمات الأغاني والآلات الموسيقية وأصوات الغناء المتناغمة.

تم الإعلان عن الإطلاق من خلال منشور على مدونة Microsoft Bing الرسمية، والذي سلط الضوء على تفاؤلهم بشأن التكامل الذي يحفز موجة جديدة من الإبداع والمرح، مع جعل تكوين الأغنية أمرًا ممكنًا للجميع. تم طرح الوصول إلى هذه الميزة على مستوى المجتمع، مع توقع تدفق مستمر للمستخدمين في الأسابيع التالية.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذا التكامل المثير عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بهم على Copilot.Microsoft.com عبر متصفح Microsoft Edge. بمجرد تسجيل الدخول، يؤدي تمكين مكون Suno الإضافي أو النقر فوق شعار Suno إلى بدء رحلة صنع الموسيقى.

في ساحة التكنولوجيا سريعة التطور، يبذل كل من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة الناشئة جهودًا متضافرة للانغماس في تكنولوجيا إنشاء الموسيقى التي تعتمد على GenAI. تشمل أمثلة هذه المساعي التعاون بين مختبر Google للذكاء الاصطناعي DeepMind وYouTube لتقديم Lyria - وهو نموذج GenAI للموسيقى - وDream Track، وهي أداة فريدة لصياغة نغمات الذكاء الاصطناعي المضمنة في YouTube Shorts. وبالمثل، عرضت ميتا أيضًا العديد من التجارب الاصطناعية المتعلقة بالموسيقى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حتى مع اكتساب الموسيقى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي شعبية كبيرة، فقد توصلت منصات مثل Stability AI وRiffusion إلى منصات وتطبيقات خاصة بها لتسهيل إنشاء الأغاني والمؤثرات، بناءً على المطالبات. من الجدير بالذكر أن العديد من المنصات، المشابهة لمنصة AppMaster no-code ، تقدم حلولًا إبداعية للاحتياجات التكنولوجية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مخرجات عالية الجودة دون معرفة برمجية واسعة.

وبقدر ما يبدو هذا الطريق المعزز بالذكاء الاصطناعي واعدا، فإنه متورط في مسائل أخلاقية وقانونية لا تزال دون حل. خوارزميات الذكاء الاصطناعي الموجهة لصياغة المقطوعات الموسيقية بشكل فعال "تتعلم" من المجموعات الموجودة مسبقًا، مما يدل على تأثيرات مماثلة لا يشعر بها جميع الفنانين أو مستخدمي GenAI - خاصة المواقف التي لم يوافق فيها الفنانون عن طيب خاطر على تعلم الذكاء الاصطناعي من موسيقاهم وتلقوا لا تعويض مالي.

وسط هذه المشاكل الأولية، زُعم أن قائد الصوت في GenAI لـ Stability AI استقال مشيرًا إلى مزاعم عن "استغلال المبدعين" من قبل GenAI. بالإضافة إلى ذلك، حظرت جوائز جرامي الشهيرة الأغاني المنتجة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي من الترشيحات للجوائز، مما يؤكد الانزعاج السائد تجاه الموسيقى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

تجادل العديد من شركات GenAI بأن مبدأ "الاستخدام العادل" يعفيها من تعويض الفنانين، على الرغم من طبيعة عملهم المحمية بحقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، فإن المجال القانوني غير المستكشف إلى حد كبير يدعو إلى المناقشات والتحديات المحتملة.

يصبح لغز الموسيقى التصويرية للذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًا حيث تمتنع Suno عن الكشف عن مصدر بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على موقعها على الإنترنت. لا تمنع المنصة أيضًا المستخدمين من المطالبة بأشياء مثل "تأليف الموسيقى بأسلوب [الفنان]"، على عكس أدوات موسيقى GenAI الأخرى. بينما تصر شركة Suno على حظر بعض المطالبات، فإنها تدعي أيضًا أن نماذجها لا تتعرف على أسماء الفنانين، وتحظر تحميل كلمات الأغاني الموجودة لإنشاء أغلفة.

وبالنظر إلى الغموض الحالي الذي يحيط بالموسيقى التي يولدها الذكاء الاصطناعي، فإن المقطوعات الموسيقية محلية الصنع التي تستخدم GenAI لتقليد الأصوات المألوفة التي يمكن أن تبدو وكأنها أصلية، تكتسب المزيد من الاهتمام. وسرعان ما تحركت شركات الموسيقى، مستشهدة بمخاوف حقوق الملكية الفكرية، لإبلاغ شركاء البث المباشر عن هذه الأغاني - وذاقت النصر في الغالب. من ناحية أخرى، قام منشئو أدوات GenAI بتحويل قاعدتهم إلى أساليب أكثر تعقيدًا وخفية عن الرادار.