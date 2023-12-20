Microsoft'un Copilot'u, Kullanıcılara Müzik Melodileri Oluşturma Gücü Veriyor

Heyecan verici bir teknolojik ilerleme çağında, Microsoft'un Copilot adlı yapay zeka destekli sohbet robotu, GenAI müzik uygulaması Suno ile entegre olarak ileriye doğru bir adım attı. Bu stratejik ortaklık, kullanıcıların yalnızca Copilot'a yönlendirmeler sağlayarak müzik kompozisyonlarını keşfetmelerine olanak tanıyor; müzikal fikirlerini şarkı sözleri, enstrümanlar ve uyumlu şarkı sesleri dahil olmak üzere tam teşekküllü şarkılara dönüştürüyor.

Lansman, resmi Microsoft Bing blogunda yeni bir yaratıcılık ve eğlence dalgasını harekete geçiren entegrasyon hakkındaki iyimserliğini vurgulayan ve aynı zamanda şarkı bestelemeyi herkes için bir olasılık haline getiren bir gönderi aracılığıyla duyuruldu. Bu özelliğe erişim, önümüzdeki haftalarda sürekli bir kullanıcı akını beklenerek topluluğa sunuldu.

Kullanıcılar bu heyecan verici entegrasyona, Microsoft Edge tarayıcısı aracılığıyla Copilot.Microsoft.com adresindeki Microsoft hesaplarında oturum açarak erişebilirler. Oturum açtıktan sonra Suno eklentisini etkinleştirmek veya Suno logosuna tıklamak müzik yapma yolculuğunu başlatır.

Hızla gelişen teknoloji arenasında, hem teknolojik devler hem de yeni gelişen girişimler, GenAI destekli müzik yaratma teknolojisinden yararlanmak için ortak çaba gösteriyor. Bu tür çabalara örnek olarak, müzik için bir GenAI modeli olan Lyria'yı ve YouTube Shorts'a yerleştirilmiş yapay zeka melodileri hazırlamak için benzersiz bir araç olan Dream Track'i tanıtmak üzere Google'ın yapay zeka laboratuvarı DeepMind ile YouTube arasındaki işbirlikleri verilebilir. Benzer şekilde Meta, yapay zeka tarafından oluşturulan müzikle ilgili çok sayıda yapay deneyi de sergiledi.

Yapay zeka tarafından oluşturulan müzik popülerlik kazansa bile, Stability AI ve Riffusion gibi platformlar, istemlere dayalı olarak şarkı ve efektlerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için kendi platformlarını ve uygulamalarını geliştirdi. AppMaster no-code platformuna benzer birçok platformun, teknolojik ihtiyaçlara yaratıcı çözümler sunarak kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi olmadan yüksek kaliteli çıktılar üretmesine olanak sağlaması dikkat çekiyor.

Yapay zeka destekli bu yol, ne kadar ümit verici görünse de, çözülmemiş etik ve hukuki soruların tuzağına düşmüş durumda. Müzik parçaları oluşturmaya yönelik AI algoritmaları, önceden var olan koleksiyonlardan etkili bir şekilde "öğreniyor" ve tüm sanatçıların veya GenAI kullanıcılarının barışık olmadığı benzer etkiler gösteriyor; özellikle sanatçıların, yapay zekanın müziklerinden öğrenmesine isteyerek izin vermediği ve aldığı maddi karşılık yok.

Bu diş çıkarma sorunlarının ortasında, Stability AI'nin GenAI ses liderinin, GenAI tarafından 'yaratıcıların sömürüldüğü' iddialarını öne sürerek istifa ettiği iddia edildi. Buna ek olarak, ünlü Grammy Ödülleri, yapay zeka tarafından üretilen müziğe yönelik yaygın rahatsızlığın altını çizerek, tamamen yapay zeka tarafından üretilen şarkıların ödüle aday gösterilmesini yasakladı.

Birçok GenAI kuruluşu, çalışmalarının telif hakkıyla korunan doğasına rağmen, 'adil kullanım' ilkesinin onları sanatçılara tazminat vermekten muaf tuttuğunu savunuyor. Bununla birlikte, büyük ölçüde keşfedilmemiş hukuki alan, tartışmalara ve potansiyel zorluklara davetiye çıkarmaktadır.

Suno'nun yapay zeka eğitim verilerinin kaynağını web sitesinde açıklamaktan kaçınmasıyla yapay zeka müziği gizemi daha da karmaşıklaşıyor. Platform ayrıca, diğer GenAI müzik araçlarının aksine, kullanıcıların '[sanatçının] tarzında müzik besteleme' gibi şeyleri sormasını da kısıtlamıyor. Suno belirli istemleri engellemekten kaçınsa da, modellerinin sanatçı adlarını tanımadığını ve cover oluşturmak için mevcut şarkıların sözlerinin yüklenmesini yasakladıklarını da iddia ediyor.

Yapay zeka tarafından üretilen müzikle ilgili mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, orijinal gibi görünen tanıdık sesleri taklit etmek için GenAI'yi kullanan ev yapımı parçalar ilgi kazanıyor. Fikri Mülkiyet Hakları endişelerini öne süren müzik şirketleri, bu parçaları yayın ortaklarına işaretlemek için hızla harekete geçti ve çoğunlukla zaferin tadına vardı. Öte yandan GenAI araç yaratıcıları, temellerini daha zorlu, radarın altında kalan yöntemlere kaydırdılar.