微软的 Copilot 使用户能够创作音乐

在令人兴奋的技术进步时代，微软人工智能驱动的聊天机器人 Copilot 通过与 GenAI 音乐应用程序 Suno 集成，实现了飞跃。这一战略合作伙伴关系使用户只需向 Copilot 提供提示即可探索音乐创作，将他们的音乐想法转化为成熟的歌曲，包括歌词、乐器和和谐的歌声。

此次发布是通过 Microsoft Bing 官方博客上的一篇文章宣布的，该文章强调了他们对整合激发新一波创造力和乐趣的乐观态度，同时也使歌曲创作成为每个人的可能性。此功能的访问权限已在社区中推出，预计在接下来的几周内将不断涌入用户。

用户可以通过 Microsoft Edge 浏览器登录Copilot.Microsoft.com上的 Microsoft 帐户来访问这一令人兴奋的集成。登录后，启用 Suno 插件或单击 Suno 徽标即可启动音乐制作之旅。

在快速发展的科技领域，科技巨头和新兴初创公司都在齐心协力，沉迷于 GenAI 推动的音乐创作技术。此类努力的例子包括谷歌人工智能实验室 DeepMind 和 YouTube 之间的合作，推出了 Lyria（一种 GenAI 音乐模型）和 Dream Track（一种用于制作嵌入 YouTube Shorts 中的人工智能曲调的独特工具）。同样，Meta 还展示了许多与人工智能生成音乐相关的人工实验。

即使人工智能生成的音乐越来越受欢迎，Stability AI 和 Riffusion 等平台也推出了自己的平台和应用程序，以方便根据提示创作歌曲和效果。值得注意的是，许多平台，类似于AppMaster no-code平台，正在为技术需求提供创造性的解决方案，允许用户在没有广泛的编程知识的情况下生成高质量的输出。

尽管这条人工智能赋能的途径看起来很有希望，但它却陷入了仍未解决的道德和法律问题。旨在制作音乐曲目的人工智能算法可以有效地从预先存在的收藏中“学习”，表现出类似的效果，但并非所有艺术家或 GenAI 用户都对此感到满意 - 特别是在艺术家不愿意同意人工智能从他们的音乐中学习并已收到的情况下没有经济补偿。

在这些初期的麻烦中，Stability AI 的 GenAI 音频负责人据称辞职，理由是“创作者被 GenAI 剥削”。此外，著名的格莱美奖禁止完全由人工智能制作的歌曲参与奖项提名，这突显了人们对人工智能生成的音乐普遍不满。

几家 GenAI 企业辩称，尽管艺术家的作品具有版权性质，但“合理使用”原则使他们无需向艺术家提供报酬。然而，很大程度上尚未探索的法律领域引发了争论和潜在的挑战。

由于 Suno 拒绝在其网站上透露其人工智能训练数据的来源，人工智能配乐之谜变得更加复杂。与其他 GenAI 音乐工具不同，该平台也不限制用户提示“以[艺术家]的风格创作音乐”之类的内容。虽然 Suno 主张阻止某些提示，但它也声称其模型无法识别艺术家的名字，并且禁止上传现有歌曲的歌词来创建翻唱。

考虑到目前人工智能生成音乐的模糊性，使用 GenAI 模仿熟悉的声音并冒充真实声音的自制曲目正在获得关注。音乐唱片公司以知识产权问题为由，迅速将这些曲目标记给他们的流媒体合作伙伴——并且大部分都尝到了胜利的滋味。另一方面，GenAI 工具创建者已将他们的基础转向更棘手、不为人所知的方法。