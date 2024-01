De Copilot van Microsoft stelt gebruikers in staat muziekmelodieën te componeren

In een opwindend tijdperk van technologische vooruitgang heeft de AI-gestuurde chatbot van Microsoft, Copilot genaamd, een sprong voorwaarts gemaakt door te integreren met de GenAI-muziekapplicatie Suno. Deze strategische samenwerking stelt gebruikers in staat muziekcompositie te verkennen, simpelweg door aanwijzingen te geven aan Copilot, waarbij ze hun muzikale ideeën vertalen naar volwaardige liedjes, inclusief songteksten, instrumentale nummers en harmonieuze zangstemmen.

De lancering werd aangekondigd via een bericht op de officiële Microsoft Bing-blog, waarin hun optimisme werd benadrukt over de integratie die een nieuwe golf van creativiteit en plezier katalyseert, terwijl het componeren van liedjes ook voor iedereen mogelijk wordt. De toegang tot deze functie is door de community uitgerold en er wordt een voortdurende toestroom van gebruikers verwacht in de komende weken.

Gebruikers hebben toegang tot deze opwindende integratie door in te loggen op hun Microsoft-account op Copilot.Microsoft.com via de Microsoft Edge-browser. Eenmaal ingelogd, start het inschakelen van de Suno-plug-in of het klikken op het Suno-logo de reis van het maken van muziek.

In de snel evoluerende technologische arena leveren zowel technologische giganten als beginnende startups gezamenlijke inspanningen om zich over te geven aan door GenAI aangedreven technologie voor muziekcreatie. Voorbeelden van dergelijke inspanningen zijn de samenwerking tussen Google's AI-lab DeepMind en YouTube om Lyria te introduceren – een GenAI-model voor muziek – en Dream Track, een unieke tool voor het maken van AI-nummers ingebed in YouTube Shorts. Op dezelfde manier heeft Meta ook talloze kunstmatige experimenten getoond die verband houden met door AI gegenereerde muziek.

Zelfs nu door AI gegenereerde muziek aan populariteit wint, hebben platforms als Stability AI en Riffusion hun eigen platforms en apps bedacht om het creëren van liedjes en effecten te vergemakkelijken, op basis van aanwijzingen. Het is opmerkelijk dat veel platforms, vergelijkbaar met het AppMaster no-code platform, creatieve oplossingen bieden voor technologische behoeften, waardoor gebruikers hoogwaardige output kunnen genereren zonder uitgebreide programmeerkennis.

Hoe veelbelovend dit door AI aangedreven pad ook lijkt, het is verstrikt in ethische en juridische vragen die onopgelost blijven. AI-algoritmen gericht op het maken van muziektracks ‘leren’ effectief van reeds bestaande collecties, wat soortgelijke effecten aantoont waar niet alle artiesten of GenAI-gebruikers vrede mee hebben – met name in situaties waarin artiesten niet vrijwillig hebben ingestemd met het leren van AI van hun muziek en deze hebben ontvangen geen financiële vergoeding.

Te midden van deze aanloopproblemen zou de GenAI-audioleider van Stability AI ontslag hebben genomen onder verwijzing naar beweringen dat 'makers worden uitgebuit' door GenAI. Bovendien hebben de gevierde Grammy Awards ervoor gezorgd dat volledig door AI geproduceerde nummers niet mogen worden genomineerd, wat het heersende ongemak ten aanzien van door AI gegenereerde muziek onderstreept.

Verschillende GenAI-ondernemingen beweren dat het 'fair use'-principe hen ontslaat van het vergoeden van kunstenaars, ondanks het auteursrechtelijk beschermde karakter van hun werk. De grotendeels onontdekte juridische reikwijdte nodigt niettemin uit tot debatten en potentiële uitdagingen.

Het AI-soundtrack-enigma wordt ingewikkelder naarmate Suno de bron van zijn AI-trainingsgegevens niet op zijn website onthult. Het platform beperkt gebruikers ook niet in het aanzetten tot zaken als 'muziek componeren in de stijl van [artiest]', in tegenstelling tot andere GenAI-muziektools. Hoewel Suno bepaalde prompts wil blokkeren, beweert het ook dat zijn modellen de namen van artiesten niet herkennen en dat ze het uploaden van songteksten van bestaande nummers verbieden om covers te maken.

Gezien de huidige ambiguïteit rond door AI gegenereerde muziek, winnen zelfgemaakte nummers die GenAI gebruiken om bekende geluiden na te bootsen die voor echt kunnen doorgaan, aan populariteit. Muzieklabels zijn, onder verwijzing naar zorgen over intellectuele eigendomsrechten, snel overgegaan om deze nummers onder de aandacht te brengen bij hun streamingpartners – en hebben vooral de overwinning geproefd. De makers van GenAI-tools hebben daarentegen hun basis verlegd naar lastiger methoden die onder de radar blijven.