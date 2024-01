Copilot di Microsoft consente agli utenti di comporre brani musicali

In un'entusiasmante era di progresso tecnologico, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale di Microsoft chiamato Copilot ha fatto un balzo in avanti integrandosi con l'applicazione musicale GenAI, Suno. Questa partnership strategica consente agli utenti di esplorare la composizione musicale, semplicemente fornendo suggerimenti a Copilot, traducendo le loro idee musicali in canzoni a tutti gli effetti, comprensive di testi, strumenti e voci armoniose.

Il lancio è stato annunciato attraverso un post sul blog ufficiale di Microsoft Bing, che ha evidenziato il loro ottimismo riguardo all'integrazione catalizzando una nuova ondata di creatività e divertimento, rendendo allo stesso tempo la composizione di canzoni una possibilità per tutti. L'accesso a questa funzionalità è stato implementato dalla community, con un afflusso continuo di utenti previsto nelle settimane successive.

Gli utenti possono accedere a questa entusiasmante integrazione accedendo al proprio account Microsoft su Copilot.Microsoft.com tramite il browser Microsoft Edge. Una volta effettuato l'accesso, abilitando il plug-in Suno o facendo clic sul logo Suno si avvia il viaggio nel creare musica.

Nell’arena tecnologica in rapida evoluzione, sia i colossi tecnologici che le startup in erba stanno compiendo sforzi concertati per dedicarsi alla tecnologia di creazione musicale guidata dalla GenAI. Esempi di tali sforzi comprendono le collaborazioni tra il laboratorio di intelligenza artificiale di Google DeepMind e YouTube per introdurre Lyria - un modello GenAI per la musica - e Dream Track, uno strumento unico per creare brani AI incorporati in YouTube Shorts. Allo stesso modo, Meta ha anche presentato numerosi esperimenti artificiali relativi alla musica generata dall’intelligenza artificiale.

Anche se la musica generata dall’intelligenza artificiale guadagna popolarità, piattaforme come Stability AI e Riffusion hanno creato le proprie piattaforme e app per facilitare la creazione di brani ed effetti, in base alle istruzioni. È interessante notare che molte piattaforme, simili alla piattaforma no-code AppMaster, offrono soluzioni creative alle esigenze tecnologiche, consentendo agli utenti di generare output di alta qualità senza una vasta conoscenza di programmazione.

Per quanto promettente possa apparire questa strada potenziata dall’intelligenza artificiale, è intrappolata in questioni etiche e legali che rimangono irrisolte. Gli algoritmi di intelligenza artificiale diretti a creare brani musicali "imparano" effettivamente da raccolte preesistenti, dimostrando effetti simili con cui non tutti gli artisti o gli utenti GenAI sono in pace, in particolare situazioni in cui gli artisti non hanno acconsentito volontariamente all'apprendimento dell'intelligenza artificiale dalla loro musica e hanno ricevuto nessuna ricompensa finanziaria.

In mezzo a questi problemi iniziali, il responsabile audio GenAI di Stability AI si sarebbe dimesso citando affermazioni di "creatori sfruttati" da GenAI. Inoltre, i celebri Grammy Awards hanno vietato alle canzoni interamente prodotte dall’intelligenza artificiale di essere nominate ai premi, sottolineando il diffuso disagio nei confronti della musica generata dall’intelligenza artificiale.

Diverse imprese GenAI sostengono che il principio del "fair use" le esenta dal compenso degli artisti, nonostante la natura protetta da copyright del loro lavoro. L’ambito giuridico in gran parte inesplorato, tuttavia, invita a dibattiti e potenziali sfide.

L'enigma della colonna sonora dell'IA diventa più complicato poiché Suno si astiene dal rivelare la fonte dei dati di addestramento dell'IA sul suo sito web. La piattaforma inoltre non impedisce agli utenti di suggerire cose come "comporre musica nello stile di [artista]", a differenza di altri strumenti musicali GenAI. Sebbene Suno sostenga di bloccare determinate istruzioni, afferma anche che i suoi modelli non riconoscono i nomi degli artisti e vietano di caricare testi di canzoni esistenti per creare cover.

Considerando l'attuale ambiguità intorno alla musica generata dall'intelligenza artificiale, le tracce fatte in casa che utilizzano GenAI per imitare suoni familiari che possono passare per autentici, stanno guadagnando terreno. Le etichette musicali, citando preoccupazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale, si sono rapidamente mosse per segnalare queste tracce ai loro partner di streaming - e per lo più hanno assaporato la vittoria. I creatori di strumenti GenAI, d’altra parte, hanno spostato la loro base verso metodi più complicati e nascosti.