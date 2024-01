Mit Copilot von Microsoft können Benutzer Musikstücke komponieren

In einer aufregenden Ära des technologischen Fortschritts hat Microsofts KI-gesteuerter Chatbot namens Copilot durch die Integration in die GenAI-Musikanwendung Suno einen Sprung nach vorne gemacht. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Benutzern, die Musikkomposition zu erkunden, indem sie Copilot lediglich Eingabeaufforderungen zur Verfügung stellen und ihre musikalischen Ideen in vollwertige Lieder einschließlich Texten, Instrumentalstücken und harmonischen Gesangsstimmen übersetzen.

Der Start wurde durch einen Beitrag im offiziellen Microsoft-Bing-Blog angekündigt, in dem der Optimismus hinsichtlich der Integration zum Ausdruck gebracht wurde, die eine neue Welle von Kreativität und Spaß auslöst und gleichzeitig das Komponieren von Songs für jedermann möglich macht. Der Zugriff auf diese Funktion wurde in der Community eingeführt, wobei in den folgenden Wochen ein kontinuierlicher Zustrom von Benutzern erwartet wird.

Benutzer können auf diese spannende Integration zugreifen, indem sie sich über den Microsoft Edge-Browser bei ihrem Microsoft-Konto auf Copilot.Microsoft.com anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie mit der Aktivierung des Suno-Plug-Ins oder dem Klicken auf das Suno-Logo die Reise zum Musizieren starten.

In der sich schnell entwickelnden Technologiebranche unternehmen sowohl Technologieriesen als auch aufstrebende Start-ups gemeinsame Anstrengungen, um sich der GenAI-gestützten Musikproduktionstechnologie zu widmen. Beispiele für solche Bemühungen sind die Zusammenarbeit zwischen Googles KI-Labor DeepMind und YouTube zur Einführung von Lyria – einem GenAI-Modell für Musik – und Dream Track, einem einzigartigen Tool zum Erstellen von KI-Melodien, die in YouTube Shorts eingebettet sind. In ähnlicher Weise hat Meta auch zahlreiche künstliche Experimente im Zusammenhang mit KI-generierter Musik vorgestellt.

Auch wenn KI-generierte Musik immer beliebter wird, haben Plattformen wie Stability AI und Riffusion ihre eigenen Plattformen und Apps entwickelt, um die Erstellung von Songs und Effekten auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen zu erleichtern. Bemerkenswert ist, dass viele Plattformen, ähnlich der no-code Plattform AppMaster, kreative Lösungen für technologische Anforderungen bieten und es Benutzern ermöglichen, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse qualitativ hochwertige Ausgaben zu generieren.

So vielversprechend dieser KI-gestützte Weg auch erscheint, er ist mit ethischen und rechtlichen Fragen behaftet, die noch ungelöst sind. KI-Algorithmen, die darauf abzielen, Musiktitel zu erstellen, „lernen“ effektiv aus bereits vorhandenen Sammlungen und zeigen ähnliche Effekte, mit denen nicht alle Künstler oder GenAI-Benutzer zufrieden sind – insbesondere in Situationen, in denen Künstler dem Lernen der KI aus ihrer Musik nicht freiwillig zugestimmt und diese erhalten haben keine finanzielle Gegenleistung.

Inmitten dieser Anfangsschwierigkeiten ist der GenAI-Audioleiter von Stability AI angeblich mit der Begründung zurückgetreten, dass „Schöpfer von GenAI ausgebeutet werden“. Darüber hinaus haben die gefeierten Grammy Awards vollständig KI-produzierte Songs von der Nominierung ausgeschlossen, was das vorherrschende Unbehagen gegenüber KI-generierter Musik unterstreicht.

Mehrere GenAI-Unternehmen argumentieren, dass das „Fair Use“-Prinzip sie von der Vergütung von Künstlern entbindet, obwohl ihre Werke urheberrechtlich geschützt sind. Der weitgehend unerforschte Rechtsraum lädt jedoch zu Debatten und potenziellen Herausforderungen ein.

Das Rätsel um den KI-Soundtrack wird noch komplizierter, da Suno es unterlässt, die Quelle seiner KI-Trainingsdaten auf seiner Website preiszugeben. Im Gegensatz zu anderen GenAI-Musiktools hindert die Plattform die Benutzer auch nicht daran, Benutzer zu Dingen wie „Komponieren von Musik im Stil von [Künstler]“ aufzufordern. Während Suno beteuert, bestimmte Eingabeaufforderungen zu blockieren, behauptet das Unternehmen auch, dass seine Modelle die Namen von Künstlern nicht erkennen und das Hochladen von Liedtexten bestehender Songs zum Erstellen von Coverversionen verbieten.

Angesichts der aktuellen Unklarheit rund um KI-generierte Musik gewinnen selbstgemachte Tracks an Bedeutung, die GenAI nutzen, um bekannte Klänge nachzuahmen, die als echt durchgehen können. Unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der Rechte an geistigem Eigentum haben Musiklabels diese Titel schnell ihren Streaming-Partnern gemeldet – und größtenteils den Sieg davongetragen. Die Entwickler von GenAI-Tools hingegen haben ihre Basis auf kniffligere, unter dem Radar liegende Methoden verlagert.