Copilot firmy Microsoft umożliwia użytkownikom komponowanie utworów muzycznych

W ekscytującej erze postępu technologicznego oparty na sztucznej inteligencji chatbot firmy Microsoft o nazwie Copilot zrobił krok naprzód, integrując się z aplikacją muzyczną GenAI, Suno. To strategiczne partnerstwo umożliwia użytkownikom odkrywanie kompozycji muzycznej poprzez proste podpowiadanie Copilotowi – tłumaczenie ich pomysłów muzycznych na pełnoprawne utwory, zawierające teksty, instrumenty i harmonijne głosy.

Premierę ogłoszono w poście na oficjalnym blogu Microsoft Bing, w którym podkreślono optymizm firmy co do integracji będącej katalizatorem nowej fali kreatywności i zabawy, a jednocześnie umożliwiającej każdemu komponowanie piosenek. Dostęp do tej funkcji został udostępniony społeczności, a w nadchodzących tygodniach można spodziewać się ciągłego napływu użytkowników.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tej ekscytującej integracji, logując się na swoje konto Microsoft w Copilot.Microsoft.com za pośrednictwem przeglądarki Microsoft Edge. Po zalogowaniu włączenie wtyczki Suno lub kliknięcie logo Suno rozpoczyna podróż tworzenia muzyki.

Na szybko rozwijającej się arenie technologicznej zarówno technologiczne giganty, jak i początkujące start-upy podejmują wspólne wysiłki, aby wykorzystać technologię tworzenia muzyki napędzaną GenAI. Przykłady takich przedsięwzięć obejmują współpracę między laboratorium Google zajmującym się sztuczną inteligencją DeepMind i YouTube w celu wprowadzenia Lyrii – modelu GenAI dla muzyki – oraz Dream Track, unikalnego narzędzia do tworzenia utworów AI osadzanych w YouTube Shorts. Podobnie Meta zaprezentowała także liczne sztuczne eksperymenty związane z muzyką generowaną przez sztuczną inteligencję.

Mimo że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję zyskuje na popularności, platformy takie jak Stability AI i Riffusion stworzyły własne platformy i aplikacje ułatwiające tworzenie utworów i efektów w oparciu o podpowiedzi. Warto zauważyć, że wiele platform, podobnie jak platforma no-code AppMaster, oferuje kreatywne rozwiązania potrzeb technologicznych, umożliwiając użytkownikom generowanie wysokiej jakości wyników bez rozległej wiedzy programistycznej.

Choć droga oparta na sztucznej inteligencji wydaje się obiecująca, jest ona usidlona kwestiami etycznymi i prawnymi, które pozostają nierozwiązane. Algorytmy AI ukierunkowane na tworzenie utworów muzycznych skutecznie „uczą się” na podstawie istniejących wcześniej kolekcji, wykazując podobne efekty, z którymi nie wszyscy artyści lub użytkownicy GenAI są zadowoleni – szczególnie w sytuacjach, gdy artyści nie wyrazili dobrowolnie zgody na uczenie się AI na podstawie ich muzyki i otrzymali żadnej rekompensaty finansowej.

W obliczu tych początkowych problemów kierownik ds. dźwięku GenAI w Stability AI rzekomo zrezygnował, powołując się na twierdzenia o „wykorzystywaniu twórców” przez GenAI. Ponadto słynne nagrody Grammy zakazały nominacji do nagród utworów w pełni wyprodukowanych przez sztuczną inteligencję, co podkreśla powszechny dyskomfort związany z muzyką generowaną przez sztuczną inteligencję.

Kilka przedsiębiorstw GenAI argumentuje, że zasada „dozwolonego użytku” zwalnia ich z obowiązku płacenia artystom wynagrodzenia pomimo chronionego prawem autorskim charakteru ich dzieł. Niemniej jednak w dużej mierze niezbadany obszar prawny zachęca do debat i potencjalnych wyzwań.

Zagadka ścieżki dźwiękowej AI staje się bardziej skomplikowana, gdy Suno powstrzymuje się od ujawnienia źródła danych szkoleniowych AI na swojej stronie internetowej. Platforma nie ogranicza również użytkownikom możliwości monitowania takich rzeczy, jak „komponowanie muzyki w stylu [artysty]”, w przeciwieństwie do innych narzędzi muzycznych GenAI. Chociaż Suno niechętnie blokuje niektóre podpowiedzi, twierdzi również, że jej modelki nie rozpoznają nazwisk artystów i zabrania przesyłania tekstów istniejących piosenek w celu tworzenia coverów.

Biorąc pod uwagę obecną niejednoznaczność wokół muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję, coraz większą popularność zyskują domowe utwory wykorzystujące GenAI do naśladowania znajomych dźwięków, które mogą uchodzić za autentyczne. Wytwórnie muzyczne, powołując się na obawy związane z prawami własności intelektualnej, szybko zaczęły zgłaszać te utwory swoim partnerom zajmującym się streamingiem – i przeważnie zasmakowały zwycięstwa. Z drugiej strony twórcy narzędzi GenAI przesunęli swoje podstawy w stronę bardziej skomplikowanych, ukrytych metod.