Google a révélé que la prise en charge de l'IA générative dans Vertex AI, la plateforme d'apprentissage automatique de l'entreprise, est désormais disponible. Les fonctionnalités s'appuient sur les modèles de Google, tels que PaLM 2, Imagen et Codey.

Avec Vertex AI, les développeurs peuvent accéder aux fonctionnalités de PaLM pour la génération et la classification de textes, la création d'expériences de chat multi-tours de type ChatGPT et l'utilisation d'une API d'incorporation de texte pour des tâches telles que la recherche sémantique et les moteurs de recommandation. Ces modèles seront inclus dans le "Model Garden" de Vertex AI, la collection de Google de modèles de base prêts pour l'entreprise et de modèles spécifiques à des tâches, ainsi que dans le Studio d'IA générative low-code.

Cette annonce coïncide étroitement avec le Google Cloud Executive Forum, qui s'est tenu au Bayview Campus de Google à Mountain View, où les clients et les partenaires se sont réunis pour discuter des derniers développements. Jusqu'à présent, bon nombre de ces fonctionnalités avancées n'étaient accessibles qu'à des testeurs de confiance.

En particulier, Codey, le modèle de complétion de code récemment lancé par Google, et le modèle PaLM for Chat font leur première apparition dans le jardin des modèles. Plusieurs partenaires de Google exploitent déjà les atouts de Codey. Par exemple, GitLab l'utilise pour sa fonction "expliquer cette vulnérabilité".

Canva, pour sa part, utilise les fonctions de traduction de Vertex AI pour mieux aider ses utilisateurs non anglophones. En outre, elle teste actuellement le modèle PaLM pour transformer de courts clips vidéo en récits plus longs. Typeface, une entreprise qui se concentre sur les cas d'utilisation créative de l'IA générative, a annoncé un partenariat et une intégration approfondie avec les outils d'IA de Google. En utilisant les modèles de langage étendus de Google, Typeface lance un plugin sur Google Workspace Marketplace.

Par ailleurs, DataStax a déclaré que son service de base de données Astra DB sur Google Cloud prenait désormais en charge la recherche vectorielle, une capacité qui permet aux modèles d'IA d'utiliser le service pour la mémoire à long terme. La base de données graphique Neo4j annonce également une nouvelle intégration avec les fonctions d'IA générative de Google Cloud dans Vertex AI. Cette intégration dévoile la capacité de transformer des données non structurées en graphes de connaissances que les utilisateurs peuvent interroger en utilisant le langage naturel. Neo4j prévoit d'exploiter Vertex AI pour enrichir ces graphes de connaissances en temps réel, ce qui permettra aux entreprises clientes de valider les réponses des grands modèles de langage par rapport aux graphes, évitant ainsi les hallucinations.

Twilio a révélé qu'il explorait de nouvelles fonctionnalités alimentées par Vertex, notamment des recommandations personnalisées sur la "meilleure action suivante" pour les agents des centres de contact et l'automatisation des résumés d'appels. Des plateformes comme AppMaster aident les entreprises à adopter les solutions low-code et no-code tout en bénéficiant de l'intégration de plateformes telles que Vertex AI de Google.