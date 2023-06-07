Google, şirketin makine öğrenimi platformu Vertex AI AI'da üretken AI desteğinin artık genel kullanıma sunulduğunu açıkladı. Özellikler Google'ın PaLM 2, Imagen ve Codey gibi modellerinden alınmıştır.

Vertex AI ile geliştiriciler, PaLM'nin metin oluşturma ve sınıflandırma özelliklerine erişebilir, ChatGPT benzeri çok dönüşlü sohbet deneyimleri oluşturabilir ve anlamsal arama ve öneri motorları gibi görevler için metin gömme API'si kullanabilir. Bu modeller, Google'ın kurumsal kullanıma hazır temel ve göreve özel model koleksiyonu olan Vertex AI 'Model Garden'a ve low-code Generative AI Studio'ya dahil edilecek.

Duyuru, Google'ın Mountain View'deki Bayview Kampüsü'nde düzenlenen ve müşterilerin ve iş ortaklarının en son gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldiği Google Cloud Yönetici Forumu ile yakından uyumludur. Bu noktaya kadar, bu gelişmiş özelliklerin çoğuna yalnızca güvenilir test kullanıcıları erişebiliyordu.

Özellikle, Google'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü kod tamamlama modeli Codey ve Sohbet için PaLM modeli, Model Bahçesinde ilk kez boy gösteriyor. Birkaç Google iş ortağı, şimdiden Codey'nin varlıklarından yararlanıyor. Örneğin, GitLab bunu 'bu güvenlik açığını açıkla' özelliği için kullanır.

Öte yandan Canva, İngilizce konuşmayan kullanıcılarını daha iyi desteklemek için Vertex AI çeviri özelliklerini kullanıyor. Ek olarak, şu anda kısa video klipleri daha uzun anlatılara dönüştürmek için PaLM modelini test ediyor. Üretken yapay zeka için yaratıcı iş kullanım durumlarına odaklanan bir şirket olan Typeface, Google'ın yapay zeka araçlarıyla bir ortaklık ve derin entegrasyon duyurdu. Google'ın kapsamlı dil modellerini kullanan Typeface, Google Workspace Marketplace'te bir eklenti olarak kullanıma sunuluyor.

Ayrıca DataStax, Google Cloud'daki Astra DB veritabanı hizmetinin artık yapay zeka modellerinin hizmeti uzun süreli bellek için kullanmasına izin veren bir yetenek olan vektör aramayı desteklediğini açıkladı. Grafik veritabanı Neo4j ayrıca Google Cloud'un Vertex AI AI'daki üretken AI özellikleriyle yeni bir entegrasyonu duyuruyor. Bu entegrasyon, yapılandırılmamış verileri, kullanıcıların doğal dili kullanarak sorgulayabilecekleri bilgi grafiklerine dönüştürme becerisini ortaya koyuyor. Neo4j, bu bilgi grafiklerini gerçek zamanlı olarak zenginleştirmek için Vertex AI yararlanmayı planlıyor ve kurumsal müşterilerin büyük dil modellerinden gelen yanıtları grafiklere göre doğrulamasını sağlayarak halüsinasyonları önlüyor.

Twilio, iletişim merkezi temsilcileri için kişiselleştirilmiş 'sonraki en iyi eylem' önerileri ve çağrı özetlerinin otomasyonu dahil olmak üzere Vertex destekli yeni özellikleri araştırdığını açıkladı. AppMaster gibi platformlar, işletmelerin Google'ın Vertex AI gibi platformların entegrasyonundan yararlanırken low-code ve no-code çözümler benimsemesine yardımcı olur.