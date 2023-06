Google hat bekannt gegeben, dass die generative KI-Unterstützung in Vertex AI, der Plattform für maschinelles Lernen des Unternehmens, jetzt allgemein verfügbar ist. Die Funktionen basieren auf Googles Modellen, wie PaLM 2, Imagen und Codey.

Mit Vertex AI können Entwickler auf die Funktionen von PaLM für die Texterzeugung und -klassifizierung zugreifen, ChatGPT-ähnliche Multi-Turn-Chat-Erlebnisse erstellen und eine API für die Texteinbettung für Aufgaben wie semantische Suche und Empfehlungsmaschinen nutzen. Diese Modelle werden in den "Model Garden" von Vertex AI aufgenommen, Googles Sammlung von unternehmenstauglichen Basis- und aufgabenspezifischen Modellen, sowie in das low-code Generative AI Studio.

Die Ankündigung steht in engem Zusammenhang mit dem Google Cloud Executive Forum, das auf dem Google Bayview Campus in Mountain View stattfand, wo Kunden und Partner zusammenkamen, um die neuesten Entwicklungen zu diskutieren. Bis zu diesem Zeitpunkt waren viele dieser fortschrittlichen Funktionen nur vertrauenswürdigen Testern zugänglich.

Insbesondere Codey, das kürzlich von Google eingeführte Modell für die Code-Vervollständigung, und das PaLM for Chat-Modell haben ihren ersten Auftritt im Model Garden. Mehrere Google-Partner nutzen bereits die Vorteile von Codey. GitLab beispielsweise nutzt es für seine Funktion "Diese Schwachstelle erklären".

Canva wiederum nutzt die Übersetzungsfunktionen von Vertex AI, um seine nicht englischsprachigen Nutzer besser zu unterstützen. Außerdem testet das Unternehmen derzeit das PaLM-Modell, um kurze Videoclips in längere Erzählungen zu verwandeln. Typeface, ein Unternehmen, das sich auf kreative Geschäftsanwendungen für generative KI konzentriert, hat eine Partnerschaft und tiefe Integration mit den KI-Tools von Google angekündigt. Typeface nutzt die umfangreichen Sprachmodelle von Google und wird als Plugin im Google Workspace Marketplace angeboten.

Darüber hinaus erklärte DataStax, dass sein Astra DB-Datenbankdienst auf Google Cloud jetzt die Vektorsuche unterstützt, eine Fähigkeit, die es KI-Modellen ermöglicht, den Dienst für das Langzeitgedächtnis zu nutzen. Die Graphdatenbank Neo4j kündigt ebenfalls eine neue Integration mit den generativen KI-Funktionen von Google Cloud in Vertex AI an. Diese Integration bietet die Möglichkeit, unstrukturierte Daten in Wissensgraphen umzuwandeln, die Benutzer mit natürlicher Sprache abfragen können. Neo4j plant, Vertex AI zu nutzen, um diese Wissensgraphen in Echtzeit anzureichern und es Unternehmenskunden zu ermöglichen, Antworten von großen Sprachmodellen anhand der Graphen zu validieren und so Halluzinationen zu vermeiden.

Twilio gab bekannt, dass das Unternehmen neue , von Vertex unterstützte Funktionen erforscht, darunter personalisierte Empfehlungen für die beste nächste Aktion" für Contact Center-Agenten und die Automatisierung von Anrufzusammenfassungen. Plattformen wie AppMaster helfen Unternehmen bei der Einführung von low-code und no-code Lösungen und profitieren dabei von der Integration von Plattformen wie Googles Vertex AI.