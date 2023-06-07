谷歌透露，该公司的机器学习平台Vertex AI中的生成性人工智能支持现在已经普遍可用。这些功能借鉴了谷歌的模型，如PaLM 2、Imagen和Codey。

通过顶点人工智能，开发者可以使用PaLM的功能进行文本生成和分类，创建类似ChatGPT的多轮聊天体验，并利用文本嵌入API进行语义搜索和推荐引擎等任务。这些模型将包括在顶点人工智能"模型园 "中，这是谷歌的企业就绪基础和特定任务模型的集合，以及low-code 生成式人工智能工作室。

该公告与在谷歌山景城Bayview校区举行的谷歌云计算执行论坛密切相关，客户和合作伙伴聚集在一起讨论最近的发展。在这之前，许多这些先进的功能只有受信任的测试人员才能获得。

值得注意的是，谷歌最近推出的代码完成模型Codey和用于聊天模型的PaLM首次出现在模型园中。一些谷歌合作伙伴已经在利用Codey的资产。例如，GitLab在其 "解释这个漏洞 "的功能中使用了它。

另一方面，Canva正在利用Vertex AI的翻译功能，以更好地支持其非英语用户。此外，它目前正在测试PaLM模型，以将短的视频片段转化为较长的叙述内容。Typeface是一家专注于生成性人工智能的创造性商业用例的公司，它宣布与谷歌的人工智能工具建立伙伴关系并进行深度整合。利用谷歌广泛的语言模型，Typeface作为插件在谷歌工作空间市场推出。

此外，DataStax宣布其在谷歌云上的Astra DB数据库服务现在支持矢量搜索，这一能力允许AI模型使用该服务进行长期记忆。图形数据库Neo4j也宣布与谷歌云的生成性人工智能功能Vertex AI进行新的整合。这种整合揭开了将非结构化数据转化为知识图谱的能力，用户可以使用自然语言查询。Neo4j计划利用Vertex AI来实时丰富这些知识图谱，使企业客户能够根据图谱来验证大型语言模型的反应，从而防止出现幻觉。

Twilio透露，它正在探索由顶点支持的新功能，包括为联络中心代理提供个性化的 "最佳下一步行动 "建议，以及呼叫摘要的自动化。像AppMaster这样的平台帮助企业采用low-code 和no-code ，同时从谷歌的Vertex AI等平台的整合中获益。