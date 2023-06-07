كشفت Google أن دعم الذكاء الاصطناعي التوليدي في Vertex AI ، منصة التعلم الآلي للشركة ، متاح الآن بشكل عام. الميزات مستمدة من نماذج Google ، مثل PaLM 2 و Imagen و Codey.

باستخدام Vertex AI ، يمكن للمطورين الوصول إلى ميزات PaLM لإنشاء النصوص وتصنيفها ، وإنشاء تجارب دردشة متعددة الأدوار تشبه ChatGPT ، واستخدام واجهة برمجة تطبيقات لتضمين النص لمهام مثل محركات البحث والتوصية. سيتم تضمين هذه النماذج في Vertex AI 'Model Garden' ، ومجموعة Google الخاصة بالأساس الجاهز للمؤسسات والنماذج الخاصة بالمهام ، بالإضافة إلى Generative AI Studio low-code.

يتماشى الإعلان بشكل وثيق مع Google Cloud Executive Forum ، الذي عقد في Bayview Campus التابع لشركة Google في ماونتن فيو ، حيث اجتمع العملاء والشركاء لمناقشة التطورات الأخيرة. حتى هذه النقطة ، كان العديد من هذه القدرات المتقدمة متاحًا فقط للمختبرين الموثوق بهم.

والجدير بالذكر أن Codey ، نموذج Google الذي تم إطلاقه مؤخرًا لإكمال الكود ، ونموذج PaLM for Chat يظهران لأول مرة في Model Garden. يستفيد العديد من شركاء Google بالفعل من أصول Codey. على سبيل المثال ، يستخدمه GitLab لميزة "شرح هذه الثغرة الأمنية".

من ناحية أخرى ، تستخدم Canva ميزات الترجمة الخاصة بـ Vertex AI لدعم المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، تختبر حاليًا نموذج PaLM لتحويل مقاطع الفيديو القصيرة إلى روايات أطول. أعلنت شركة Typeface ، وهي شركة تركز على حالات استخدام الأعمال الإبداعية للذكاء الاصطناعي التوليدي ، عن شراكة وتكامل عميق مع أدوات الذكاء الاصطناعي من Google. باستخدام نماذج اللغات الشاملة من Google ، يتم إطلاق Typeface كمكوِّن إضافي في Google Workspace Marketplace.

علاوة على ذلك ، أعلنت DataStax أن خدمة قاعدة بيانات Astra DB الخاصة بها على Google Cloud تدعم الآن البحث المتجه ، وهي القدرة التي تسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام الخدمة للذاكرة طويلة المدى. تعلن قاعدة بيانات Graph Neo4j أيضًا عن تكامل جديد مع ميزات AI التوليدية في Google Cloud في Vertex AI. يكشف هذا التكامل عن القدرة على تحويل البيانات غير المهيكلة إلى رسوم بيانية معرفية يمكن للمستخدمين الاستعلام عنها باستخدام اللغة الطبيعية. يخطط Neo4j للاستفادة من Vertex AI لإثراء الرسوم البيانية المعرفية هذه في الوقت الفعلي ، مما يمكّن عملاء المؤسسات من التحقق من صحة الاستجابات من نماذج اللغة الكبيرة مقابل الرسوم البيانية ، وبالتالي منع الهلوسة.

كشفت Twilio أنها تستكشف ميزات جديدة تدعمها Vertex ، بما في ذلك توصيات "أفضل إجراء تالي" مخصص لوكلاء مركز الاتصال وأتمتة ملخصات المكالمات. تساعد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster الشركات على اعتماد حلول low-code no-code مع الاستفادة من تكامل الأنظمة الأساسية مثل Vertex AI من Google.