Компания Google сообщила, что поддержка генеративного ИИ в Vertex AI, платформе машинного обучения компании, стала общедоступной. Эти функции основаны на моделях Google, таких как PaLM 2, Imagen и Codey.

С помощью Vertex AI разработчики могут получить доступ к функциям PaLM для генерации и классификации текста, создания многооборотных чатов, подобных ChatGPT, и использования API для вставки текста в такие задачи, как семантический поиск и рекомендательные системы. Эти модели будут включены в "Сад моделей" Vertex AI, коллекцию готовых для предприятий базовых и специфических моделей, а также в студию генеративного искусственного интеллекта low-code.

Объявление тесно связано с Google Cloud Executive Forum, проходившим в кампусе Bayview Campus компании Google в Маунтин-Вью, где собрались клиенты и партнеры для обсуждения последних разработок. До этого момента многие из этих передовых возможностей были доступны только доверенным тестировщикам.

Примечательно, что Codey, недавно запущенная модель Google для завершения кода, и модель PaLM для чата впервые появились в саду моделей. Несколько партнеров Google уже используют возможности Codey. Например, GitLab использует его для своей функции "объяснить эту уязвимость".

Canva, с другой стороны, использует функции перевода Vertex AI для улучшения поддержки своих неанглоязычных пользователей. Кроме того, в настоящее время компания тестирует модель PaLM для преобразования коротких видеоклипов в более длинные повествования. Компания Typeface, специализирующаяся на создании креативных бизнес-кейсов для генеративного ИИ, объявила о партнерстве и глубокой интеграции с инструментами ИИ Google. Используя обширные языковые модели Google, Typeface запускается в качестве плагина в Google Workspace Marketplace.

Кроме того, компания DataStax объявила, что ее служба баз данных Astra DB в Google Cloud теперь поддерживает векторный поиск, что позволяет моделям ИИ использовать службу для долговременной памяти. Графовая база данных Neo4j также объявила о новой интеграции с функциями генеративного ИИ в Google Cloud в Vertex AI. Эта интеграция открывает возможность преобразования неструктурированных данных в графы знаний, к которым пользователи могут обращаться с помощью естественного языка. Neo4j планирует использовать Vertex AI для обогащения этих графов знаний в режиме реального времени, позволяя корпоративным клиентам проверять ответы от больших языковых моделей по графам, предотвращая таким образом галлюцинации.

Компания Twilio сообщила, что она изучает новые функции на базе Vertex, включая персонализированные рекомендации "наилучшего следующего действия" для агентов контакт-центра и автоматизацию резюме звонков. Такие платформы, как AppMaster, помогают компаниям внедрять решения low-code и no-code, получая при этом выгоду от интеграции таких платформ, как Vertex AI от Google.