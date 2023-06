Google heeft bekendgemaakt dat generatieve AI-ondersteuning in Vertex AI, het machine-learningplatform van het bedrijf, nu algemeen beschikbaar is. De functies zijn gebaseerd op modellen van Google, zoals PaLM 2, Imagen en Codey.

Met Vertex AI hebben ontwikkelaars toegang tot de functies van PaLM voor het genereren en classificeren van tekst, het maken van ChatGPT-achtige multi-turn chat-ervaringen en het gebruik van een tekst-embedding API voor taken als semantisch zoeken en aanbevelingsengines. Deze modellen zullen worden opgenomen in de Vertex AI 'Model Garden', Google's verzameling van ondernemingsklare basis- en taakspecifieke modellen, evenals in de low-code Generative AI Studio.

De aankondiging sluit nauw aan bij het Google Cloud Executive Forum, gehouden op Google's Bayview Campus in Mountain View, waar klanten en partners bijeenkwamen om recente ontwikkelingen te bespreken. Tot nu toe waren veel van deze geavanceerde mogelijkheden alleen toegankelijk voor vertrouwde testers.

Met name Codey, Google's onlangs gelanceerde model voor het voltooien van code, en het PaLM for Chat-model maken hun eerste opwachting in de modeltuin. Verschillende Google-partners maken al gebruik van de mogelijkheden van Codey. GitLab gebruikt het bijvoorbeeld voor de functie 'Verklaar deze kwetsbaarheid'.

Canva gebruikt de vertaalfuncties van Vertex AI om zijn niet-Engelssprekende gebruikers beter te ondersteunen. Daarnaast test het momenteel het PaLM-model om korte videoclips om te zetten in langere verhalen. Typeface, een bedrijf dat zich richt op creatieve zakelijke toepassingen van generatieve AI, heeft een samenwerking en diepgaande integratie met de AI-tools van Google aangekondigd. Typeface maakt gebruik van Google's uitgebreide taalmodellen en lanceert deze als plugin in de Google Workspace Marketplace.

DataStax kondigde bovendien aan dat zijn Astra DB databaseservice op Google Cloud nu vectorzoeken ondersteunt, een mogelijkheid waarmee AI-modellen de service kunnen gebruiken voor het langetermijngeheugen. Grafiekdatabase Neo4j kondigt ook een nieuwe integratie aan met de generatieve AI-functies van Google Cloud in Vertex AI. Deze integratie onthult de mogelijkheid om ongestructureerde gegevens om te zetten in kennisgrafieken die gebruikers kunnen bevragen met behulp van natuurlijke taal. Neo4j is van plan gebruik te maken van Vertex AI om deze kennisgrafieken in real-time te verrijken, zodat zakelijke klanten reacties van grote taalmodellen kunnen valideren aan de hand van de grafieken, waardoor hallucinaties worden voorkomen.

Twilio onthulde dat het nieuwe Vertex-functies onderzoekt, waaronder gepersonaliseerde 'beste volgende actie'-aanbevelingen voor contactcenteragenten en de automatisering van gesprekssamenvattingen. Platformen zoals AppMaster helpen bedrijven om low-code en no-code oplossingen te implementeren en tegelijkertijd te profiteren van de integratie van platformen zoals Google's Vertex AI.