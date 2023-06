Google ujawniło, że wsparcie generatywnej sztucznej inteligencji w Vertex AI, platformie uczenia maszynowego firmy, jest już ogólnie dostępne. Funkcje te czerpią z modeli Google, takich jak PaLM 2, Imagen i Codey.

Dzięki Vertex AI programiści mogą uzyskać dostęp do funkcji PaLM do generowania i klasyfikacji tekstu, tworzenia wieloobrotowych czatów podobnych do ChatGPT oraz korzystania z interfejsu API do osadzania tekstu do zadań takich jak wyszukiwanie semantyczne i silniki rekomendacji. Modele te zostaną włączone do "Model Garden" Vertex AI, kolekcji gotowych dla przedsiębiorstw modeli podstawowych i specyficznych dla zadań, a także do low-code Generative AI Studio.

Ogłoszenie to jest ściśle powiązane z Google Cloud Executive Forum, które odbyło się w kampusie Google Bayview w Mountain View, gdzie klienci i partnerzy zebrali się, aby omówić najnowsze osiągnięcia. Do tego momentu wiele z tych zaawansowanych możliwości było dostępnych tylko dla zaufanych testerów.

W szczególności Codey, niedawno wprowadzony przez Google model uzupełniania kodu, oraz model PaLM for Chat po raz pierwszy pojawiają się w Model Garden. Kilku partnerów Google już wykorzystuje zasoby Codey. Na przykład GitLab wykorzystuje go do swojej funkcji "wyjaśnij tę lukę".

Z drugiej strony Canva wykorzystuje funkcje tłumaczenia Vertex AI, aby lepiej wspierać swoich nieanglojęzycznych użytkowników. Ponadto obecnie testuje model PaLM, aby przekształcić krótkie klipy wideo w dłuższe narracje. Typeface, firma koncentrująca się na kreatywnych zastosowaniach biznesowych generatywnej sztucznej inteligencji, ogłosiła partnerstwo i głęboką integrację z narzędziami sztucznej inteligencji Google. Korzystając z rozbudowanych modeli językowych Google, Typeface uruchamia wtyczkę w Google Workspace Marketplace.

Co więcej, DataStax ogłosił, że jego usługa bazy danych Astra DB w Google Cloud obsługuje teraz wyszukiwanie wektorowe, możliwość, która pozwala modelom sztucznej inteligencji korzystać z usługi dla pamięci długoterminowej. Baza danych Graph Neo4j ogłasza również nową integrację z funkcjami generatywnej sztucznej inteligencji Google Cloud w Vertex AI. Integracja ta ujawnia możliwość przekształcania nieustrukturyzowanych danych w wykresy wiedzy, które użytkownicy mogą przeszukiwać za pomocą języka naturalnego. Neo4j planuje wykorzystać Vertex AI do wzbogacania tych wykresów wiedzy w czasie rzeczywistym, umożliwiając klientom korporacyjnym weryfikację odpowiedzi z dużych modeli językowych względem wykresów, zapobiegając w ten sposób halucynacjom.

Twilio ujawniło, że bada nowe funkcje oparte na Vertex, w tym spersonalizowane rekomendacje "najlepszego następnego działania" dla agentów centrum kontaktowego i automatyzację podsumowań połączeń. Platformy takie jak AppMaster pomagają firmom wdrażać rozwiązania low-code i no-code, jednocześnie czerpiąc korzyści z integracji platform takich jak Google Vertex AI.