Google ha rivelato che il supporto dell'intelligenza artificiale generativa in Vertex AI, la piattaforma di apprendimento automatico dell'azienda, è ora generalmente disponibile. Le funzionalità attingono dai modelli di Google, come PaLM 2, Imagen e Codey.

Con Vertex AI, gli sviluppatori possono accedere alle funzioni di PaLM per la generazione e la classificazione del testo, per la creazione di esperienze di chat multigiro simili a ChatGPT e per l'utilizzo di un'API di inserimento del testo per attività come la ricerca semantica e i motori di raccomandazione. Questi modelli saranno inclusi nel "Model Garden" di Vertex AI, la raccolta di modelli di base e specifici per le attività di Google pronti per l'impresa, e nello Studio di intelligenza artificiale generativa low-code.

L'annuncio è avvenuto in concomitanza con il Google Cloud Executive Forum, tenutosi presso il Bayview Campus di Google a Mountain View, dove clienti e partner si sono riuniti per discutere dei recenti sviluppi. Fino a questo momento, molte di queste funzionalità avanzate erano accessibili solo a tester fidati.

In particolare, Codey, il modello recentemente lanciato da Google per il completamento del codice, e il modello PaLM for Chat fanno la loro prima apparizione nel Model Garden. Diversi partner di Google stanno già sfruttando le risorse di Codey. Ad esempio, GitLab lo utilizza per la sua funzione "spiega questa vulnerabilità".

Canva, invece, sta utilizzando le funzioni di traduzione di Vertex AI per supportare meglio i suoi utenti non anglofoni. Inoltre, sta testando il modello PaLM per trasformare brevi video clip in narrazioni più lunghe. Typeface, un'azienda che si occupa di casi d'uso creativi per l'IA generativa, ha annunciato una partnership e una profonda integrazione con gli strumenti di IA di Google. Utilizzando gli ampi modelli linguistici di Google, Typeface sta per essere lanciato come plugin nel Google Workspace Marketplace.

Inoltre, DataStax ha dichiarato che il suo servizio di database Astra DB su Google Cloud ora supporta la ricerca vettoriale, una funzionalità che consente ai modelli di AI di utilizzare il servizio per la memoria a lungo termine. Anche il database di grafici Neo4j ha annunciato una nuova integrazione con le funzioni di IA generativa di Google Cloud in Vertex AI. Questa integrazione svela la capacità di trasformare i dati non strutturati in grafi di conoscenza che gli utenti possono interrogare utilizzando il linguaggio naturale. Neo4j intende sfruttare Vertex AI per arricchire questi grafi di conoscenza in tempo reale, consentendo ai clienti aziendali di convalidare le risposte dei modelli linguistici di grandi dimensioni rispetto ai grafi, evitando così le allucinazioni.

Twilio ha rivelato che sta esplorando nuove funzionalità basate su Vertex, tra cui raccomandazioni personalizzate sulla "migliore azione successiva" per gli agenti del contact center e l'automazione dei riepiloghi delle chiamate. Piattaforme come AppMaster aiutano le aziende ad adottare le soluzioni low-code e no-code beneficiando dell'integrazione di piattaforme come Vertex AI di Google.