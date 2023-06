A Google revelou que o suporte de IA generativa na Vertex AI, a plataforma de aprendizagem automática da empresa, está agora disponível para todos. As funcionalidades baseiam-se nos modelos da Google, como o PaLM 2, o Imagen e o Codey.

Com a Vertex AI, os programadores podem aceder às funcionalidades do PaLM para a geração e classificação de texto, criando experiências de conversação multi-turnos semelhantes ao ChatGPT e utilizando uma API de incorporação de texto para tarefas como a pesquisa semântica e os motores de recomendação. Estes modelos serão incluídos no Vertex AI 'Model Garden', a colecção da Google de modelos de base prontos para a empresa e modelos específicos de tarefas, bem como o low-code Generative AI Studio.

O anúncio está em sintonia com o Fórum Executivo do Google Cloud, realizado no Campus Bayview do Google em Mountain View, onde clientes e parceiros se reuniram para discutir desenvolvimentos recentes. Até este momento, muitas destas capacidades avançadas só estavam acessíveis a testadores de confiança.

Nomeadamente, o Codey, o modelo recentemente lançado pela Google para o preenchimento de código, e o modelo PaLM para Chat estão a fazer a sua primeira aparição no Model Garden. Vários parceiros da Google já estão a utilizar os recursos do Codey. Por exemplo, o GitLab utiliza-o para a sua funcionalidade "explicar esta vulnerabilidade".

O Canva, por outro lado, está a utilizar as funcionalidades de tradução da Vertex AI para apoiar melhor os seus utilizadores que não falam inglês. Além disso, está actualmente a testar o modelo PaLM para transformar pequenos clips de vídeo em narrativas mais longas. A Typeface, uma empresa centrada em casos de utilização de negócios criativos para IA generativa, anunciou uma parceria e uma integração profunda com as ferramentas de IA da Google. Usando os extensos modelos de linguagem do Google, o Typeface está a ser lançado como um plugin no Google Workspace Marketplace.

Além disso, a DataStax declarou que o seu serviço de base de dados Astra DB no Google Cloud suporta agora a pesquisa vectorial, uma capacidade que permite que os modelos de IA utilizem o serviço para a memória de longo prazo. O banco de dados de gráficos Neo4j também está anunciando uma nova integração com os recursos de IA generativa do Google Cloud no Vertex AI. Esta integração revela a capacidade de transformar dados não estruturados em gráficos de conhecimento que os utilizadores podem consultar utilizando linguagem natural. A Neo4j planeia aproveitar a Vertex AI para enriquecer estes gráficos de conhecimento em tempo real, permitindo que os clientes empresariais validem as respostas de grandes modelos de linguagem em relação aos gráficos, evitando assim alucinações.

A Twilio revelou que está a explorar novas funcionalidades com base na Vertex, incluindo recomendações personalizadas da "melhor acção seguinte" para agentes de centros de contacto e a automatização de resumos de chamadas. Plataformas como a AppMaster ajudam as empresas a adoptar soluções low-code e no-code, ao mesmo tempo que beneficiam da integração de plataformas como a Vertex AI da Google.