Aujourd'hui, Jotform annonce le lancement de Jotform Teams , une plateforme de collaboration avancée visant à permettre aux utilisateurs de partager efficacement des espaces de travail et des données. La nouvelle fonctionnalité est une extension naturelle de la plate-forme no-code de l'entreprise conçue pour aider les organisations à gérer plus efficacement leurs flux de travail et leurs projets.

Avec Jotform Teams, les organisations peuvent attribuer divers rôles et autorisations à chaque membre de l'équipe, rationalisant ainsi les processus de collaboration lors de la création de formulaires, de tableaux, de rapports, de documents de signature électronique et d'applications. Les membres de l'équipe partagent le même espace de travail et accèdent aux données adaptées à leurs responsabilités, permettant :

Commentant le lancement, Aytekin Tank, fondateur et PDG de Jotform, a déclaré : « Que les équipes travaillent dans un bureau physique ou à distance, les outils de collaboration comme Jotform Teams n'ont jamais été aussi importants pour améliorer la façon dont les organisations travaillent ensemble et gèrent leurs activités les plus importantes. données. Nous prenons à cœur les commentaires de nos utilisateurs, et le développement de Jotform Teams était basé sur cela. Nos clients Enterprise ont été l'inspiration et nous avons commencé à travailler à toute vitesse pour créer des équipes Jotform adaptées à leurs besoins.

Fonctionnalité des équipes Jotform

Jotform Teams fournit un environnement entièrement collaboratif renforcé par un système d'autorisations complexe, permettant aux organisations de créer des espaces de travail adaptés à leurs besoins. Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent déplacer des formulaires personnels existants dans un espace de travail partagé pour une collaboration et une révision supplémentaires.

La plate-forme prend en charge différents rôles avec des autorisations prédéfinies pour les créateurs de formulaires, les visualiseurs de données et les collaborateurs de l'équipe. Chaque équipe peut structurer ses actifs selon différentes dimensions telles que les projets, les clients et les ressources, ce qui leur permet de créer des espaces de travail sans changer leurs habitudes de travail.

De plus, les utilisateurs peuvent accéder à un journal d'activité pour afficher l'activité de l'espace de travail, y compris une fonction de recherche pour naviguer dans différentes équipes et espaces de travail, avec les autorisations appropriées. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les grandes organisations où les responsables et les administrateurs ont besoin de localiser rapidement des projets à saisir ou à évaluer.

Commentaires positifs des utilisateurs bêta

Jotform Teams a déjà attiré des utilisateurs bêta enthousiastes, dont Tevin Noel, responsable informatique principal à la Tennessee State University. Noel a commenté : « Jotform Enterprise est agréable et facile à utiliser, et la nouvelle fonctionnalité Teams le rend génial. Je l'utilise comme administrateur pour les contrats, les processus d'approvisionnement, les paiements, la gestion des inscriptions, le support technique et le support marketing. Jotform Teams facilite la conservation de nos documents au même endroit par rapport à chaque membre de l'équipe ayant ses formulaires et documents dans des dossiers séparés. Cela va faire gagner beaucoup de temps.

Un autre utilisateur bêta ajoute : "Je gère la collecte de données pour nos départements mondiaux afin de gérer notre organisation de manière plus fluide et plus efficace. Nous avons plus de 90 formulaires et avons collecté des données à partir de plus de 4 000 soumissions, et Teams est la seule chose que j'ai trouvée sur le marché qui me donne la possibilité de collaborer avec mes collègues dans un espace de travail partagé. Il s'agit d'améliorer le flux de travail, et Jotform Teams l'est.

Aux côtés de puissantes plates no-code telles que AppMaster.io , Jotform Teams aide les organisations dans leur quête d'une gestion fluide des flux de travail. L'outil de collaboration complète la plate no-code existante de Jotform, qui comprend un générateur de formulaires, une solution de signature électronique, un éditeur PDF, des formulaires mobiles, des tableaux, des applications, des approbations, etc.

Jotform Teams est accessible aux plans mono-utilisateur pour aider à organiser les projets plus efficacement. Pour obtenir un accès complet à la fonctionnalité, les organisations doivent effectuer une mise à niveau vers Jotform Enterprise.