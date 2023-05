Dzisiaj Jotform ogłasza uruchomienie Jotform Teams , zaawansowanej platformy współpracy, której celem jest umożliwienie użytkownikom efektywnego udostępniania obszarów roboczych i danych. Nowa funkcja jest naturalnym rozszerzeniem firmowej platformy no-code zaprojektowanej w celu pomocy organizacjom w efektywniejszym zarządzaniu ich przepływami pracy i projektami.

Dzięki Jotform Teams organizacje mogą przypisywać różne role i uprawnienia każdemu członkowi zespołu, usprawniając procesy współpracy podczas tworzenia formularzy, tabel, raportów, dokumentów podpisu elektronicznego i aplikacji. Członkowie zespołu współdzielą ten sam obszar roboczy i mają dostęp do danych dostosowanych do ich obowiązków, co pozwala na:

Komentując wprowadzenie na rynek, Aytekin Tank, założyciel i dyrektor generalny Jotform, powiedział: „Niezależnie od tego, czy zespoły pracują w fizycznym biurze, czy zdalnie, narzędzia do współpracy, takie jak Jotform Teams, nigdy nie były tak ważne dla poprawy sposobu, w jaki organizacje współpracują ze sobą i zarządzają najważniejszymi zadaniami. dane. Bierzemy sobie do serca opinie naszych użytkowników i właśnie na tym opierał się rozwój Jotform Teams. Nasi klienci Enterprise byli inspiracją i zaczęliśmy pracować na pełnych obrotach, aby stworzyć Jotform Teams zgodnie z ich potrzebami”.

Funkcjonalność zespołów Jotform

Jotform Teams zapewnia w pełni współpracujące środowisko wzbogacone o złożony system uprawnień, umożliwiając organizacjom tworzenie przestrzeni roboczych dostosowanych do ich potrzeb. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą przenosić istniejące formularze osobiste do udostępnionego obszaru roboczego w celu dalszej współpracy i przeglądania.

Platforma obsługuje różne role ze wstępnie ustawionymi uprawnieniami dla twórców formularzy, osób przeglądających dane i współpracowników zespołu. Każdy zespół może uporządkować swoje zasoby według różnych wymiarów, takich jak projekty, klienci i zasoby, umożliwiając im tworzenie przestrzeni roboczych bez zmiany nawyków pracy.

Ponadto użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do dziennika aktywności, aby przeglądać aktywność obszaru roboczego, w tym funkcję wyszukiwania umożliwiającą poruszanie się po różnych zespołach i obszarach roboczych, mając odpowiednie uprawnienia. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w większych organizacjach, w których menedżerowie i administratorzy muszą szybko zlokalizować projekty do wprowadzenia lub oceny.

Pozytywne opinie od użytkowników wersji beta

Jotform Teams już przyciągnął entuzjastycznych użytkowników wersji beta, z których jednym jest Tevin Noel, starszy menedżer IT na Tennessee State University. Noel skomentował: „Jotform Enterprise jest piękny i łatwy w użyciu, a nowa funkcja Teams sprawia, że jest świetny. Używam go jako administratora do obsługi umów, procesów zaopatrzenia, płatności, zarządzania rejestracją, pomocy technicznej i wsparcia marketingowego. Jotform Teams ułatwia przechowywanie naszych dokumentów w jednym miejscu, ponieważ każdy członek zespołu ma swoje formularze i dokumenty w oddzielnych folderach. Zaoszczędzi to dużo czasu.

Inny użytkownik wersji beta dodaje: „Zarządzam gromadzeniem danych dla naszych globalnych działów, aby nasza organizacja działała płynniej i wydajniej. Mamy ponad 90 formularzy i zebraliśmy dane z ponad 4000 zgłoszeń, a Teams to jedyna rzecz, jaką znalazłem na rynku, która daje mi możliwość współpracy z kolegami we wspólnym obszarze roboczym. Chodzi o poprawę przepływu pracy, a Jotform Teams jest tym.

Oprócz potężnych platform no-code takich jak AppMaster.io , Jotform Teams pomaga organizacjom w dążeniu do płynnego zarządzania przepływem pracy. Narzędzie do współpracy uzupełnia istniejącą platformę Jotform no-code, która obejmuje narzędzie do tworzenia formularzy, rozwiązanie do podpisu elektronicznego, edytor PDF, formularze mobilne, tabele, aplikacje, zatwierdzenia i inne.

Jotform Teams jest dostępny dla planów dla jednego użytkownika, aby pomóc wydajniej organizować projekty. Aby uzyskać pełny dostęp do tej funkcji, organizacje muszą przejść na wersję Jotform Enterprise.