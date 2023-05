Heute kündigt Jotform die Einführung von Jotform Teams an, einer fortschrittlichen Kollaborationsplattform, die darauf abzielt, Benutzern die effiziente gemeinsame Nutzung von Arbeitsbereichen und Daten zu ermöglichen. Die neue Funktion ist eine natürliche Erweiterung der no-code Plattform des Unternehmens, die Organisationen dabei helfen soll, ihre Arbeitsabläufe und Projekte effektiver zu verwalten.

Mit Jotform Teams können Organisationen jedem Teammitglied verschiedene Rollen und Berechtigungen zuweisen und so die Zusammenarbeitsprozesse beim Erstellen von Formularen, Tabellen, Berichten, E-Signatur-Dokumenten und Anwendungen optimieren. Teammitglieder teilen sich denselben Arbeitsbereich und greifen auf die Daten zu, die auf ihre Verantwortlichkeiten zugeschnitten sind, was Folgendes ermöglicht:

Aytekin Tank, Gründer und CEO von Jotform, kommentierte die Markteinführung wie folgt: „Egal, ob Teams in einem physischen Büro oder aus der Ferne arbeiten, Collaboration-Tools wie Jotform Teams waren noch nie so wichtig, um die Art und Weise zu verbessern, wie Organisationen zusammenarbeiten und ihre wichtigsten Aufgaben verwalten Daten. Wir nehmen uns das Feedback unserer Benutzer zu Herzen, und die Entwicklung von Jotform Teams basierte genau darauf. Unsere Enterprise-Kunden waren die Inspiration, und wir haben mit voller Kraft daran gearbeitet, Jotform-Teams zu erstellen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.'

Jotform Teams-Funktionalität

Jotform Teams bietet eine vollständig kollaborative Umgebung, die durch ein komplexes Berechtigungssystem erweitert wird und es Organisationen ermöglicht, Arbeitsbereiche zu erstellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Benutzer mit den richtigen Berechtigungen können vorhandene persönliche Formulare zur weiteren Zusammenarbeit und Überprüfung in einen gemeinsamen Arbeitsbereich verschieben.

Die Plattform unterstützt verschiedene Rollen mit voreingestellten Berechtigungen für Formularersteller, Datenbetrachter und Teammitarbeiter. Jedes Team kann seine Assets nach verschiedenen Dimensionen wie Projekten, Kunden und Ressourcen strukturieren und so Arbeitsbereiche erstellen, ohne seine Arbeitsgewohnheiten zu ändern.

Darüber hinaus können Benutzer auf ein Aktivitätsprotokoll zugreifen, um die Arbeitsbereichsaktivitäten anzuzeigen, einschließlich einer Suchfunktion zum Navigieren in verschiedenen Teams und Arbeitsbereichen, sofern sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für größere Organisationen, in denen Manager und Administratoren schnell Projekte für die Eingabe oder Bewertung finden müssen.

Positives Feedback von Beta-Benutzern

Jotform Teams hat bereits begeisterte Beta-Benutzer angezogen, darunter Tevin Noel, Senior IT Manager an der Tennessee State University. Noel kommentierte: „Jotform Enterprise ist schön und einfach zu bedienen, und die neue Teams-Funktion macht es großartig. Ich verwende es als Administrator für Verträge, Beschaffungsprozesse, Zahlungen, Registrierungsverwaltung, Helpdesk-Support und Marketingunterstützung. Jotform Teams macht es einfacher, unsere Dokumente an einem Ort zu verwalten, anstatt dass jedes Teammitglied seine Formulare und Dokumente in separaten Ordnern hat. Das wird viel Zeit sparen.'

Ein anderer Beta-Benutzer fügt hinzu: „Ich verwalte die Datenerfassung für unsere globalen Abteilungen, um unsere Organisation reibungsloser und effizienter zu führen. Wir haben über 90 Formulare und haben Daten aus über 4.000 Einreichungen gesammelt, und Teams ist das einzige, was ich auf dem Markt gefunden habe, das mir die Möglichkeit gibt, mit meinen Kollegen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammenzuarbeiten. Es dreht sich alles um die Verbesserung des Arbeitsablaufs, und Jotform Teams ist es.“

Neben leistungsstarken no-code Plattformen wie AppMaster.io unterstützt Jotform Teams Organisationen bei ihrem Streben nach einem reibungslosen Workflow-Management. Das Collaboration-Tool ergänzt die bestehende no-code Plattform von Jotform, die einen Form Builder, eine E-Signatur-Lösung, einen PDF-Editor, mobile Formulare, Tabellen, Apps, Genehmigungen und mehr umfasst.

Jotform Teams ist für Einzelbenutzerpläne zugänglich, um Projekte effizienter zu organisieren. Um vollen Zugriff auf die Funktion zu erhalten, müssen Organisationen auf Jotform Enterprise upgraden.