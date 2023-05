Oggi, Jotform annuncia il lancio di Jotform Teams , una piattaforma di collaborazione avanzata volta a consentire agli utenti di condividere in modo efficiente spazi di lavoro e dati. La nuova funzionalità è un'estensione naturale della piattaforma no-code dell'azienda progettata per aiutare le organizzazioni a gestire i propri flussi di lavoro e progetti in modo più efficace.

Con Jotform Teams, le organizzazioni possono assegnare vari ruoli e autorizzazioni a ciascun membro del team, semplificando i processi di collaborazione durante la creazione di moduli, tabelle, report, documenti di firma elettronica e applicazioni. I membri del team condividono lo stesso spazio di lavoro e accedono ai dati su misura per le loro responsabilità, consentendo di:

Commentando il lancio, Aytekin Tank, fondatore e CEO di Jotform, ha dichiarato: "Sia che i team lavorino in un ufficio fisico o da remoto, gli strumenti di collaborazione come Jotform Teams non sono mai stati così importanti per migliorare il modo in cui le organizzazioni lavorano insieme e gestiscono i loro compiti più importanti". dati. Prendiamo a cuore il feedback dei nostri utenti e lo sviluppo di Jotform Teams si è basato proprio su questo. I nostri clienti Enterprise sono stati l'ispirazione e abbiamo iniziato a lavorare a tutta velocità per creare Jotform Teams per soddisfare le loro esigenze.'

Funzionalità di Jotform Teams

Jotform Teams offre un ambiente completamente collaborativo potenziato da un complesso sistema di autorizzazioni, che consente alle organizzazioni di creare spazi di lavoro su misura per le loro esigenze. Gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono spostare i moduli personali esistenti in un'area di lavoro condivisa per un'ulteriore collaborazione e revisione.

La piattaforma supporta diversi ruoli con autorizzazioni preimpostate per creatori di moduli, visualizzatori di dati e collaboratori del team. Ogni team può strutturare le proprie risorse in base a varie dimensioni come progetti, clienti e risorse, consentendo loro di creare spazi di lavoro senza modificare le proprie abitudini lavorative.

Inoltre, gli utenti possono accedere a un registro delle attività per visualizzare l'attività dell'area di lavoro, inclusa una funzione di ricerca per navigare in diversi team e aree di lavoro, con le autorizzazioni appropriate. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per le organizzazioni più grandi in cui manager e amministratori devono individuare rapidamente i progetti per l'input o la valutazione.

Feedback positivo dagli utenti Beta

Jotform Teams ha già attratto utenti beta entusiasti, uno dei quali è Tevin Noel, Senior IT Manager presso la Tennessee State University. Noel ha commentato: "Jotform Enterprise è adorabile e facile da usare e la nuova funzione Teams lo rende eccezionale. Lo uso come amministratore per contratti, processi di approvvigionamento, pagamenti, gestione delle iscrizioni, supporto help desk e supporto marketing. Jotform Teams semplifica la conservazione dei nostri documenti in un unico posto rispetto a ciascun membro del team che ha moduli e documenti in cartelle separate. Farà risparmiare un sacco di tempo.'

Un altro utente beta aggiunge: "Gestisco la raccolta dei dati per i nostri dipartimenti globali al fine di gestire la nostra organizzazione in modo più fluido ed efficiente. Abbiamo oltre 90 moduli e abbiamo raccolto dati da oltre 4.000 invii e Teams è l'unica cosa che ho trovato sul mercato che mi dà la possibilità di collaborare con i miei colleghi in uno spazio di lavoro condiviso. Si tratta di migliorare il flusso di lavoro e Jotform Teams lo è.'

Accanto a potenti piattaforme no-code come AppMaster.io , Jotform Teams aiuta le organizzazioni nella loro ricerca per ottenere una gestione del flusso di lavoro uniforme. Lo strumento di collaborazione integra la piattaforma no-code esistente di Jotform, che include un generatore di moduli, una soluzione di firma elettronica, un editor PDF, moduli mobili, tabelle, app, approvazioni e altro ancora.

Jotform Teams è accessibile ai piani per utente singolo per aiutare a organizzare i progetti in modo più efficiente. Per ottenere l'accesso completo alla funzione, le organizzazioni devono eseguire l'upgrade a Jotform Enterprise.