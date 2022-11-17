Сегодня Jotform объявляет о запуске Jotform Teams , передовой платформы для совместной работы, которая позволяет пользователям эффективно обмениваться рабочими пространствами и данными. Новая функция является естественным расширением платформы компании no-code, разработанной, чтобы помочь организациям более эффективно управлять своими рабочими процессами и проектами.

С помощью Jotform Teams организации могут назначать различные роли и разрешения каждому члену команды, оптимизируя процессы совместной работы при создании форм, таблиц, отчетов, документов с электронной подписью и приложений. Члены команды используют одно и то же рабочее пространство и получают доступ к данным в соответствии со своими обязанностями, что позволяет:

Комментируя запуск, Айтекин Танк, основатель и генеральный директор Jotform, сказал: «Независимо от того, работают ли команды в физическом офисе или удаленно, такие инструменты для совместной работы, как Jotform Teams, как никогда важны для улучшения совместной работы организаций и управления их наиболее важными задачами. данные. Мы внимательно относимся к отзывам наших пользователей, и разработка Jotform Teams основывалась именно на этом. Наши корпоративные клиенты были источником вдохновения, и мы начали работать полным ходом, чтобы создать команды Jotform, отвечающие их потребностям».

Функциональность команд Jotform

Jotform Teams предоставляет полностью совместную среду, дополненную сложной системой разрешений, позволяющую организациям создавать рабочие пространства в соответствии со своими потребностями. Пользователи с соответствующими разрешениями могут перемещать существующие личные формы в общую рабочую область для дальнейшего сотрудничества и просмотра.

Платформа поддерживает различные роли с предустановленными разрешениями для создателей форм, просмотрщиков данных и участников команд. Каждая команда может структурировать свои активы по различным параметрам, таким как проекты, клиенты и ресурсы, что позволяет им создавать рабочие пространства, не меняя своих рабочих привычек.

Кроме того, пользователи могут получить доступ к журналу активности для просмотра активности в рабочей области, включая функцию поиска для навигации по различным командам и рабочим областям при наличии соответствующих разрешений. Эта функциональность особенно полезна для крупных организаций, где менеджерам и администраторам необходимо быстро находить проекты для ввода или оценки.

Положительные отзывы от пользователей бета-версии

Jotform Teams уже привлекла активных пользователей бета-версии, одним из которых является Тевин Ноэль, старший ИТ-менеджер в Университете штата Теннесси. Ноэль прокомментировал: «Jotform Enterprise прекрасен и прост в использовании, а новая функция Teams делает его великолепным. Я использую его в качестве администратора для контрактов, процессов закупок, платежей, управления регистрацией, поддержки службы поддержки и маркетинговой поддержки. Jotform Teams упрощает хранение наших документов в одном месте по сравнению с каждым членом команды, имеющим свои формы и документы в отдельных папках. Это сэкономит много времени».

Другой пользователь бета-версии добавляет: «Я управляю сбором данных для наших глобальных отделов, чтобы наша организация работала более гладко и эффективно. У нас есть более 90 форм и собраны данные из более чем 4000 отправленных материалов, и Teams — это единственное, что я нашел на рынке, что дает мне возможность сотрудничать с моими коллегами в общем рабочем пространстве. Все дело в улучшении рабочего процесса, и Jotform Teams — это то, что нужно».

Наряду с мощными платформами no-code такими как AppMaster.io , Jotform Teams помогает организациям в их стремлении добиться плавного управления рабочими процессами. Инструмент для совместной работы дополняет существующую платформу Jotform no-code, которая включает в себя конструктор форм, решение для электронной подписи, редактор PDF, мобильные формы, таблицы, приложения, утверждения и многое другое.

Jotform Teams доступен для однопользовательских планов, что помогает более эффективно организовывать проекты. Чтобы получить полный доступ к этой функции, организации должны перейти на Jotform Enterprise.