今天，Jotform 宣布推出Jotform Teams ，这是一个高级协作平台，旨在使用户能够高效地共享工作空间和数据。新功能是公司no-code平台的自然延伸，旨在帮助组织更有效地管理他们的工作流程和项目。

借助 Jotform Teams，组织可以为每个团队成员分配不同的角色和权限，从而在创建表单、表格、报告、电子签名文档和应用程序时简化协作流程。团队成员共享相同的工作空间并访问根据其职责量身定制的数据，从而允许：

Jotform 的创始人兼首席执行官 Aytekin Tank 在评论此次发布时说：“无论团队是在实体办公室还是远程工作，像 Jotform Teams 这样的协作工具对于改善组织的合作方式和管理最重要的部门来说从未像现在这样重要数据。我们将用户的反馈放在心上，Jotform Teams 的开发正是基于此。我们的企业客户是灵感来源，我们开始全速前进以创建 Jotform Teams 以满足他们的需求。

Jotform 团队功能

Jotform Teams 提供了一个由复杂的权限系统增强的完全协作环境，允许组织创建适合他们需求的工作空间。具有适当权限的用户可以将现有的个人表单移至共享工作区，以便进一步协作和审阅。

平台支持不同角色，预设权限为表单创建者、数据查看者和团队协作者。每个团队都可以通过项目、客户和资源等不同维度来构建他们的资产，使他们能够在不改变工作习惯的情况下创建工作空间。

此外，用户可以访问活动日志以查看工作区活动，包括在获得适当权限的情况下导航不同团队和工作区的搜索功能。此功能对于经理和管理员需要快速定位项目以供输入或评估的大型组织特别有用。

测试版用户的积极反馈

Jotform Teams 已经吸引了热情的测试版用户，其中之一是田纳西州立大学的高级 IT 经理 Tevin Noel。 Noel 评论说：“Jotform Enterprise 可爱且易于使用，新的 Teams 功能使它变得很棒。我将其用作合同、采购流程、付款、注册管理、服务台支持和营销支持的管理员。 Jotform Teams 使我们更容易在一个地方维护我们的文档，而不是每个团队成员将他们的表格和文档放在单独的文件夹中。这将节省很多时间。

另一位测试版用户补充道，“我管理我们全球部门的数据收集，以便更顺利、更高效地运营我们的组织。我们有 90 多个表单，并从 4,000 多个提交中收集了数据，而 Teams 是我在市场上找到的唯一让我能够在共享工作区中与同事协作的东西。这一切都是为了改进工作流程，而 Jotform Teams 就是这样。

除了AppMaster.io等强大的no-code平台外，Jotform Teams 还帮助组织寻求实现流畅的工作流管理。该协作工具补充了 Jotform 现有的no-code平台，该平台包括表单生成器、电子签名解决方案、PDF 编辑器、移动表单、表格、应用程序、审批等。

Jotform Teams 可供单用户计划访问，以帮助更有效地组织项目。要获得对该功能的完全访问权限，组织必须升级到 Jotform Enterprise。