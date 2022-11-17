Bugün Jotform, kullanıcıların çalışma alanlarını ve verileri verimli bir şekilde paylaşmalarını sağlamayı amaçlayan gelişmiş bir işbirliği platformu olan Jotform Teams'in lansmanını duyuruyor. Yeni özellik, kuruluşların iş akışlarını ve projelerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış şirketin no-code platformunun doğal bir uzantısıdır.

Jotform Teams ile kuruluşlar, formlar, tablolar, raporlar, e-imza belgeleri ve uygulamalar oluştururken işbirliği süreçlerini kolaylaştırarak her ekip üyesine çeşitli roller ve izinler atayabilir. Ekip üyeleri aynı çalışma alanını paylaşır ve sorumluluklarına göre uyarlanmış verilere erişerek aşağıdakilere olanak tanır:

Lansman hakkında yorum yapan Jotform'un Kurucusu ve CEO'su Aytekin Tank, "Ekipler ister fiziksel bir ofiste ister uzaktan çalışıyor olsun, Jotform Teams gibi işbirliği araçları, kuruluşların birlikte çalışma ve en önemli işlerini yönetme yöntemlerini geliştirmek için hiç bu kadar önemli olmamıştı. veri. Kullanıcılarımızın geri bildirimlerini önemsiyoruz ve Jotform Teams'in gelişimi tam da buna dayanıyordu. Kurumsal müşterilerimiz esin kaynağımızdı ve onların ihtiyaçlarına uygun Jotform Ekipleri oluşturmak için tüm hızımızla çalışmaya başladık.'

Jotform Teams İşlevselliği

Jotform Teams, karmaşık bir izin sistemiyle geliştirilmiş tam işbirliğine dayalı bir ortam sunarak kuruluşların kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çalışma alanları oluşturmasına olanak tanır. Doğru izinlere sahip kullanıcılar, daha fazla işbirliği ve inceleme için mevcut kişisel formları paylaşılan bir çalışma alanına taşıyabilir.

Platform, form oluşturucular, veri görüntüleyiciler ve ekip ortak çalışanları için önceden ayarlanmış izinlerle farklı rolleri destekler. Her ekibin varlıklarını proje, müşteri, kaynak gibi farklı boyutlara göre yapılandırabilmesi, çalışma alışkanlıklarını değiştirmeden çalışma alanları oluşturmasını sağlar.

Ayrıca kullanıcılar, uygun izinler verildiğinde farklı ekiplerde ve çalışma alanlarında gezinmek için bir arama özelliği de dahil olmak üzere çalışma alanı etkinliğini görüntülemek için bir etkinlik günlüğüne erişebilir. Bu işlevsellik, yöneticilerin girdi veya değerlendirme için projeleri hızlı bir şekilde bulmaları gereken daha büyük kuruluşlar için özellikle yararlıdır.

Beta Kullanıcılarından Olumlu Geri Bildirimler

Jotform Teams, Tennessee Eyalet Üniversitesi Kıdemli BT Müdürü Tevin Noel'in de aralarında bulunduğu hevesli beta kullanıcılarının ilgisini şimdiden çekti. Noel, "Jotform Enterprise güzel ve kullanımı kolay ve yeni Teams özelliği onu harika kılıyor" şeklinde yorum yaptı. Sözleşmeler, satın alma süreçleri, ödemeler, kayıt yönetimi, yardım masası desteği ve pazarlama desteği için yönetici olarak kullanıyorum. Jotform Teams, her ekip üyesinin formlarını ve belgelerini ayrı klasörlerde tutmasına karşın belgelerimizi tek bir yerde tutmayı kolaylaştırır. Çok zaman kazandıracak.'

Başka bir beta kullanıcısı ekliyor: "Kuruluşumuzu daha sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütmek için küresel departmanlarımız için veri toplamayı yönetiyorum. 90'dan fazla formumuz var ve 4.000'den fazla gönderimden veri topladık ve Teams, piyasada bulduğum ve paylaşılan bir çalışma alanında iş arkadaşlarımla işbirliği yapma olanağı sağlayan tek şey. Her şey iş akışını iyileştirmekle ilgili ve Jotform Teams de öyle."

AppMaster.io gibi no-code güçlü platformların yanı sıra Jotform Teams, kuruluşlara sorunsuz iş akışı yönetimi sağlama arayışlarında yardımcı olur. İşbirliği aracı, Jotform'un Form Oluşturucu, E-imza Çözümü, PDF Düzenleyici, Mobil Formlar, Tablolar, Uygulamalar, Onaylar ve daha fazlasını içeren mevcut no-code platformunu tamamlar.

Jotform Teams, projeleri daha verimli bir şekilde organize etmeye yardımcı olan tek kullanıcılı planlar için erişilebilir. Özelliğe tam erişim elde etmek için kuruluşların Jotform Enterprise'a yükseltme yapması gerekir.