اليوم ، تعلن Jotform عن إطلاق Jotform Teams ، وهي منصة تعاون متقدمة تهدف إلى تمكين المستخدمين من مشاركة مساحات العمل والبيانات بكفاءة. تعد الميزة الجديدة امتدادًا طبيعيًا لمنصة الشركة no-code المصممة لمساعدة المؤسسات على إدارة مهام سير العمل والمشاريع الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية.

باستخدام Jotform Teams ، يمكن للمؤسسات تعيين أدوار وأذونات مختلفة لكل عضو في الفريق ، وتبسيط عمليات التعاون عند إنشاء النماذج والجداول والتقارير ووثائق التوقيع الإلكتروني والتطبيقات. يشترك أعضاء الفريق في نفس مساحة العمل والوصول إلى البيانات المصممة وفقًا لمسؤولياتهم ، مما يسمح بما يلي:

وتعليقًا على الإطلاق ، قال Aytekin Tank ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jotform: `` سواء كانت الفرق تعمل في مكتب فعلي أو عن بُعد ، فإن أدوات التعاون مثل Jotform Teams لم تكن أبدًا أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحسين طريقة عمل المؤسسات معًا وإدارة أهمها. بيانات. نحن نأخذ ملاحظات مستخدمينا بعين الاعتبار ، وكان تطوير Jotform Teams قائمًا على ذلك تمامًا. كان عملاء المؤسسات لدينا مصدر إلهام ، وبدأنا العمل بأقصى سرعة لإنشاء فرق Jotform لتناسب احتياجاتهم.

وظائف فرق Jotform

توفر Jotform Teams بيئة تعاونية كاملة معززة بنظام أذونات معقد ، مما يسمح للمؤسسات بإنشاء مساحات عمل مخصصة لاحتياجاتهم. يمكن للمستخدمين الذين لديهم الأذونات الصحيحة نقل النماذج الشخصية الموجودة إلى مساحة عمل مشتركة لمزيد من التعاون والمراجعة.

يدعم النظام الأساسي أدوارًا مختلفة بأذونات محددة مسبقًا لمنشئي النماذج ومشاهدي البيانات والمتعاونين في الفريق. يمكن لكل فريق هيكلة أصوله من خلال أبعاد مختلفة مثل المشاريع والعملاء والموارد ، مما يمكنهم من إنشاء مساحات عمل دون تغيير عاداتهم في العمل.

علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى سجل النشاط لعرض نشاط مساحة العمل ، بما في ذلك ميزة البحث للتنقل بين الفرق ومساحات العمل المختلفة ، مع منح الأذونات المناسبة. هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة حيث يحتاج المديرون والمسؤولون إلى تحديد موقع المشاريع بسرعة للإدخال أو التقييم.

ردود فعل إيجابية من مستخدمي بيتا

اجتذبت Jotform Teams بالفعل مستخدمي بيتا المتحمسين ، أحدهم تيفين نويل ، مدير أول لتكنولوجيا المعلومات في جامعة ولاية تينيسي. علق نويل قائلاً: "Jotform Enterprise رائعة وسهلة الاستخدام ، وميزة Teams الجديدة تجعلها رائعة. أستخدمه كمسؤول عن العقود وعمليات الشراء والمدفوعات وإدارة التسجيل ودعم مكتب المساعدة ودعم التسويق. تسهل Jotform Teams الاحتفاظ بمستنداتنا في مكان واحد مقابل كل عضو في الفريق لديه النماذج والمستندات في مجلدات منفصلة. سيوفر الكثير من الوقت.

يضيف مستخدم تجريبي آخر ، "أنا أدير جمع البيانات لأقسامنا العالمية من أجل إدارة مؤسستنا بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. لدينا أكثر من 90 نموذجًا وقمنا بجمع البيانات من أكثر من 4000 إرسال ، والفرق هو الشيء الوحيد الذي وجدته في السوق والذي يمنحني القدرة على التعاون مع زملائي في مساحة عمل مشتركة. الأمر كله يتعلق بتحسين سير العمل ، وفرق Jotform هي ذلك. '

إلى جانب الأنظمة الأساسية القوية الخالية no-code مثل AppMaster.io ، تساعد Jotform Teams المؤسسات في سعيها لتحقيق إدارة سلسة لسير العمل. تكمل أداة التعاون النظام الأساسي الحالي الذي no-code في Jotform ، والذي يتضمن منشئ النماذج ، وحل التوقيع الإلكتروني ، ومحرر PDF ، والنماذج المحمولة ، والجداول ، والتطبيقات ، والموافقات ، والمزيد.

يمكن الوصول إلى Jotform Teams لخطط المستخدم الفردي للمساعدة في تنظيم المشاريع بشكل أكثر كفاءة. للحصول على حق الوصول الكامل إلى الميزة ، يجب على المؤسسات الترقية إلى Jotform Enterprise.