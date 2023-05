Hoje, a Jotform anuncia o lançamento do Jotform Teams , uma plataforma de colaboração avançada destinada a permitir que os usuários compartilhem espaços de trabalho e dados com eficiência. O novo recurso é uma extensão natural da plataforma no-code da empresa, projetada para ajudar as organizações a gerenciar seus fluxos de trabalho e projetos com mais eficiência.

Com o Jotform Teams, as organizações podem atribuir várias funções e permissões a cada membro da equipe, simplificando os processos de colaboração ao criar formulários, tabelas, relatórios, documentos de assinatura eletrônica e aplicativos. Os membros da equipe compartilham o mesmo espaço de trabalho e acessam os dados sob medida para suas responsabilidades, permitindo:

Comentando sobre o lançamento, Aytekin Tank, fundador e CEO da Jotform, disse: 'Se as equipes estão trabalhando em um escritório físico ou remotamente, ferramentas de colaboração como Jotform Teams nunca foram tão importantes para melhorar a maneira como as organizações trabalham juntas e gerenciam seus dados. Levamos a sério o feedback de nossos usuários, e o desenvolvimento do Jotform Teams foi baseado exatamente nisso. Nossos clientes Enterprise foram a inspiração e começamos a trabalhar a todo vapor para criar Jotform Teams para atender às suas necessidades.'

Funcionalidade do Jotform Teams

O Jotform Teams fornece um ambiente totalmente colaborativo aprimorado por um sistema de permissões complexo, permitindo que as organizações criem espaços de trabalho adaptados às suas necessidades. Os usuários com as permissões corretas podem mover os formulários pessoais existentes para um espaço de trabalho compartilhado para colaboração e revisão adicionais.

A plataforma oferece suporte a diferentes funções com permissões predefinidas para criadores de formulários, visualizadores de dados e colaboradores da equipe. Cada equipe pode estruturar seus ativos por várias dimensões, como projetos, clientes e recursos, permitindo que criem espaços de trabalho sem alterar seus hábitos de trabalho.

Além disso, os usuários podem acessar um log de atividades para visualizar a atividade do espaço de trabalho, incluindo um recurso de pesquisa para navegar por diferentes equipes e espaços de trabalho, com as permissões apropriadas. Essa funcionalidade é especialmente benéfica para organizações maiores, onde gerentes e administradores precisam localizar projetos rapidamente para entrada ou avaliação.

Feedback positivo dos usuários beta

O Jotform Teams já atraiu usuários beta entusiastas, um dos quais é Tevin Noel, gerente sênior de TI da Tennessee State University. Noel comentou: 'Jotform Enterprise é adorável e fácil de usar, e o novo recurso do Teams o torna ótimo. Eu o uso como administrador para contratos, processos de aquisição, pagamentos, gerenciamento de inscrições, suporte técnico e suporte de marketing. O Jotform Teams facilita a manutenção de nossos documentos em um só lugar, em vez de cada membro da equipe ter seus formulários e documentos em pastas separadas. Vai economizar muito tempo.

Outro usuário beta acrescenta: 'Gerencio a coleta de dados para nossos departamentos globais para administrar nossa organização de maneira mais tranquila e eficiente. Temos mais de 90 formulários e coletamos dados de mais de 4.000 envios, e o Teams é a única coisa que encontrei no mercado que me permite colaborar com meus colegas em um espaço de trabalho compartilhado. Trata-se de melhorar o fluxo de trabalho, e o Jotform Teams é isso.'

Juntamente com poderosas plataformas no-code como AppMaster.io , o Jotform Teams ajuda as organizações em sua busca para obter um gerenciamento de fluxo de trabalho suave. A ferramenta de colaboração complementa a plataforma no-code existente da Jotform, que inclui um criador de formulários, solução de assinatura eletrônica, editor de PDF, formulários móveis, tabelas, aplicativos, aprovações e muito mais.

O Jotform Teams é acessível para planos de usuário único para ajudar a organizar os projetos com mais eficiência. Para obter acesso total ao recurso, as organizações devem atualizar para o Jotform Enterprise.