Vandaag kondigt Jotform de lancering aan van Jotform Teams , een geavanceerd samenwerkingsplatform waarmee gebruikers efficiënt werkruimten en gegevens kunnen delen. De nieuwe functie is een natuurlijke uitbreiding van het no-code platform van het bedrijf, dat is ontworpen om organisaties te helpen hun workflows en projecten effectiever te beheren.

Met Jotform Teams kunnen organisaties verschillende rollen en machtigingen toewijzen aan elk teamlid, waardoor samenwerkingsprocessen worden gestroomlijnd bij het maken van formulieren, tabellen, rapporten, documenten met elektronische handtekeningen en toepassingen. Teamleden delen dezelfde werkruimte en hebben toegang tot de gegevens die zijn afgestemd op hun verantwoordelijkheden, waardoor:

In een reactie op de lancering zei Aytekin Tank, de oprichter en CEO van Jotform: 'Of teams nu in een fysiek kantoor of op afstand werken, samenwerkingstools zoals Jotform Teams zijn nog nooit zo belangrijk geweest voor het verbeteren van de manier waarop organisaties samenwerken en hun belangrijkste taken beheren. gegevens. We nemen de feedback van onze gebruikers ter harte en de ontwikkeling van Jotform Teams was precies daarop gebaseerd. Onze Enterprise-klanten waren de inspiratie en we begonnen op volle kracht vooruit te werken om Jotform Teams te creëren die aan hun behoeften voldeden.'

Jotform Teams-functionaliteit

Jotform Teams biedt een volledig op samenwerking gebaseerde omgeving, verbeterd door een complex machtigingensysteem, waardoor organisaties werkruimten kunnen creëren die zijn afgestemd op hun behoeften. Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen bestaande persoonlijke formulieren verplaatsen naar een gedeelde werkruimte voor verdere samenwerking en beoordeling.

Het platform ondersteunt verschillende rollen met vooraf ingestelde machtigingen voor formuliermakers, gegevensviewers en teammedewerkers. Elk team kan hun middelen structureren op basis van verschillende dimensies, zoals projecten, klanten en middelen, waardoor ze werkruimten kunnen creëren zonder hun werkgewoonten te veranderen.

Bovendien hebben gebruikers toegang tot een activiteitenlogboek om werkruimte-activiteit te bekijken, inclusief een zoekfunctie om door verschillende teams en werkruimten te navigeren, mits de juiste machtigingen. Deze functionaliteit is vooral gunstig voor grotere organisaties waar managers en beheerders snel projecten moeten vinden voor input of evaluatie.

Positieve feedback van bètagebruikers

Jotform Teams heeft al enthousiaste bètagebruikers aangetrokken, waaronder Tevin Noel, Senior IT Manager aan de Tennessee State University. Noel merkte op: 'Jotform Enterprise is mooi en gebruiksvriendelijk, en de nieuwe Teams-functie maakt het geweldig. Ik gebruik het als beheerder voor contracten, inkoopprocessen, betalingen, inschrijvingsbeheer, helpdeskondersteuning en marketingondersteuning. Jotform Teams maakt het gemakkelijker om onze documenten op één plek te bewaren in plaats van dat elk teamlid zijn formulieren en documenten in aparte mappen heeft. Het gaat veel tijd besparen.'

Een andere bètagebruiker vult aan: 'Ik beheer de gegevensverzameling voor onze internationale afdelingen om onze organisatie soepeler en efficiënter te laten lopen. We hebben meer dan 90 formulieren en hebben gegevens verzameld van meer dan 4.000 inzendingen, en Teams is het enige dat ik op de markt heb gevonden dat me de mogelijkheid geeft om samen te werken met mijn collega's in een gedeelde werkruimte. Het draait allemaal om het verbeteren van de workflow, en Jotform Teams is het.'

Naast krachtige no-code platforms zoals AppMaster.io , helpt Jotform Teams organisaties bij hun zoektocht naar soepel workflowbeheer. De samenwerkingstool is een aanvulling op het bestaande no-code platform van Jotform, dat een Form Builder, E-signature Solution, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps, Approvals en meer omvat.

Jotform Teams is toegankelijk voor plannen voor één gebruiker om projecten efficiënter te organiseren. Om volledige toegang tot de functie te krijgen, moeten organisaties upgraden naar Jotform Enterprise.