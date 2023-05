Après avoir interrompu son service de livraison de repas l'année dernière, Amazon India s'aventure désormais dans le domaine des paiements à la table. Le géant de la technologie a lancé un essai limité de paiement de factures de restaurants par l'intermédiaire de son service Amazon Pay.

Actuellement disponible dans certaines régions de Bengaluru et limitée à des restaurants spécifiques, les clients peuvent accéder à la fonction de paiement en naviguant vers Amazon Pay > Dining dans l'application Amazon. Les utilisateurs peuvent régler leurs factures avec différentes méthodes de paiement telles que les cartes de crédit/débit, la banque en ligne, UPI ou Amazon Pay Later. Actuellement, l'entreprise offre des réductions sur le paiement des factures dans pratiquement tous les restaurants répertoriés.

Aucune information ne permet de savoir si cette initiative est testée dans d'autres villes, et les représentants d'Amazon Inde n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Cette initiative place Amazon en concurrence directe avec les géants de la livraison de nourriture Zomato et Swiggy, qui proposent déjà tous deux des options de paiement et de réduction dans les restaurants afin d'attirer de nouveaux utilisateurs. Au début du mois, Zomato a lancé un service UPI dédié en collaboration avec ICICI Bank afin d'offrir à ses clients des fonctions de paiement accéléré des commandes et des factures.

Dans un avertissement publié l'année dernière, la National Restaurant Association of India, un consortium du secteur de l'hôtellerie, a déconseillé à ses membres d'utiliser les produits de paiement des sociétés de livraison de repas. La dernière expérience d'Amazon témoigne de ses efforts constants pour trouver des moyens novateurs d'entrer en contact avec ses clients en Inde.

Selon un rapport de la société d'investissement Sanford C. Bernstein, Amazon a rencontré des difficultés pour pénétrer les petites villes indiennes et est à la traîne de Flipkart, soutenu par Walmart, en raison d'un paysage réglementaire difficile. Le géant du commerce électronique affirme toutefois que 85 % de ses clients résident dans des villes de niveau 2/3. L'extension d'Amazon Pay aux paiements à la table suggère que l'entreprise reste déterminée à se faire une place sur le marché indien.

