Nadat Amazon India vorig jaar stopte met zijn voedselbezorgservice, waagt het zich nu ook aan betalingen bij het eten. De techgigant heeft een beperkte proef gestart met betalingen van restaurantrekeningen via zijn Amazon Pay-functie.

Momenteel beschikbaar in bepaalde regio's van Bengaluru en beperkt tot specifieke restaurants, kunnen klanten toegang krijgen tot de betaalfunctie door te navigeren naar Amazon Pay > Dining in de Amazon app. Gebruikers kunnen hun rekeningen betalen met verschillende betaalmethoden zoals creditcards/debetkaarten, internetbankieren, UPI of Amazon Pay Later. Op dit moment biedt het bedrijf kortingen op rekeningbetalingen bij vrijwel elk vermeld restaurant.

Er is geen informatie over of dit initiatief wordt getest in andere steden, en vertegenwoordigers van Amazon India hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar. Deze stap plaatst Amazon in directe concurrentie met voedselbezorggiganten Zomato en Swiggy, die beide al betaal- en kortingsopties in restaurants aanbieden in een poging nieuwe gebruikers aan te trekken. Eerder deze maand lanceerde Zomato een speciale UPI-dienst in samenwerking met ICICI Bank om zijn klanten versneld af te rekenen en rekeningen te betalen.

De National Restaurant Association of India, een consortium van de horecasector, adviseerde haar leden vorig jaar in een waarschuwing om geen betaalproducten van voedselbezorgers te gebruiken. Het nieuwste experiment van Amazon geeft aan dat het bedrijf blijft zoeken naar innovatieve manieren om klanten in India te bereiken.

Volgens een rapport van investeringsmaatschappij Sanford C. Bernstein heeft Amazon problemen ondervonden bij het penetreren van kleinere steden in India en blijft het achter bij het door Walmart gesteunde Flipkart vanwege een moeilijk regelgevend landschap. De e-commercegigant beweert echter dat 85% van zijn klanten in de 2/3 steden wonen. De uitbreiding van Amazon Pay naar dine-in betalingen suggereert dat het bedrijf vastbesloten blijft zijn stempel te drukken op de Indiase markt.

