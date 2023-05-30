亚马逊印度公司在去年停止其食品配送服务后，现在正涉足堂食支付领域。这家科技巨头已经开始通过其亚马逊支付功能进行有限的餐厅账单支付试验。

目前在班加罗尔的部分地区可用，而且仅限于特定的餐馆，客户可以通过在亚马逊应用程序中导航到亚马逊支付>餐饮来访问该支付功能。用户可以通过各种支付方式支付账单，如信用卡/借记卡、网银、UPI或Amazon Pay Later。目前，该公司在几乎所有列出的餐厅提供账单支付的折扣。

目前还没有关于这一举措是否在其他城市进行测试的信息，亚马逊印度公司的代表也没有对评论请求作出回应。此举使亚马逊与食品配送巨头Zomato和Swiggy直接竞争，这两家公司已经提供餐厅内支付和折扣选项，以吸引新用户。本月早些时候，Zomato与ICICI银行合作推出了专门的UPI服务，为其客户提供加速结账和账单支付功能。

在去年发布的一项警告中，印度国家餐馆协会（一个酒店业联盟）建议其成员不要使用食品配送公司的餐饮支付产品。亚马逊的最新尝试表明它在继续努力寻求创新的方式来与印度各地的客户接触。

根据投资公司Sanford C. Bernstein的一份报告，亚马逊在渗透到印度的小城镇方面遇到了挑战，并且由于艰难的监管环境而落后于沃尔玛支持的Flipkart。然而，这家电子商务巨头坚持认为，其85%的客户居住在二三线城市和城镇。亚马逊支付向堂食支付的扩展表明，该公司仍然决心在印度市场上大展拳脚。

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