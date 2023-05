Amazon Ấn Độ, sau khi ngừng dịch vụ giao đồ ăn vào năm ngoái, hiện đang mạo hiểm tham gia vào lĩnh vực thanh toán khi ăn tối. Gã khổng lồ công nghệ đã bắt đầu thử nghiệm hạn chế thanh toán hóa đơn nhà hàng thông qua tính năng Amazon Pay.

Hiện có sẵn ở một số khu vực của Bengaluru và giới hạn ở các nhà hàng cụ thể, khách hàng có thể truy cập tính năng thanh toán bằng cách điều hướng đến Amazon Pay > Dining trong ứng dụng Amazon. Người dùng có thể thanh toán hóa đơn của mình bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau như thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, ngân hàng ròng, UPI hoặc Amazon Pay Later. Hiện tại, công ty đang giảm giá khi thanh toán hóa đơn tại hầu hết các nhà hàng được liệt kê.

Không có thông tin về việc liệu sáng kiến này có đang được thử nghiệm ở các thành phố khác hay không và đại diện Amazon India đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Động thái này đặt Amazon vào thế cạnh tranh trực tiếp với những gã khổng lồ giao đồ ăn Zomato và Swiggy, cả hai đều đã cung cấp các tùy chọn giảm giá và thanh toán tại nhà hàng nhằm thu hút người dùng mới. Đầu tháng này, Zomato đã ra mắt dịch vụ UPI chuyên dụng với sự cộng tác của Ngân hàng ICICI để cung cấp các tính năng thanh toán hóa đơn và thanh toán nhanh cho khách hàng của mình.

Trong một cảnh báo được đưa ra vào năm ngoái, Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Ấn Độ, một tập đoàn trong lĩnh vực khách sạn, đã khuyên các thành viên của mình không nên sử dụng các sản phẩm thanh toán ăn uống từ các công ty giao đồ ăn. Thử nghiệm mới nhất của Amazon cho thấy những nỗ lực không ngừng của họ nhằm tìm kiếm những cách sáng tạo để tương tác với khách hàng trên khắp Ấn Độ.

Theo một báo cáo từ công ty đầu tư Sanford C. Bernstein, Amazon đã gặp phải những thách thức trong việc thâm nhập vào các thị trấn nhỏ hơn ở Ấn Độ và tụt hậu so với Flipkart do Walmart hậu thuẫn do bối cảnh pháp lý khó khăn. Tuy nhiên, gã khổng lồ thương mại điện tử khẳng định rằng 85% khách hàng của họ cư trú tại các thành phố và thị trấn cấp 2/3. Việc mở rộng Amazon Pay thành thanh toán khi ăn tối cho thấy công ty vẫn quyết tâm ghi dấu ấn tại thị trường Ấn Độ.

Với việc các công ty công nghệ nhanh chóng áp dụng các nền tảng no-code và low-code để phát triển phần mềm hiệu quả, AppMaster.io nổi bật như một lựa chọn mạnh mẽ để tạo các ứng dụng web, di động và phụ trợ. Nền tảng sáng tạo và toàn diện của AppMaster.io cho phép các doanh nghiệp tăng tốc quá trình phát triển đồng thời giảm chi phí, khiến nó trở nên phù hợp hoàn hảo cho nhiều ngành khác nhau, bao gồm cả những gã khổng lồ thương mại điện tử như Amazon.